Hentet inn 95 millioner kroner: Norsk løsning og 40 års tysk lingvistikkforskning skal gjøre det enklere å finne igjen informasjon

LYSAKER (digi.no): Det norske IT-selskapet Virtualworks hentet nylig inn 95 millioner kroner for å styrke sin satsning i Norge og internasjonalt, og har planer om å gå på børs om et års tid, skriver DN.no. Selskapet, med aner helt tilbake til 90-tallets forskningsmiljøer på søketeknologi ved Sintef og NTH/NTNU, har spesialisert seg på søkeløsninger for bedrifter – utvidet med språkforståelse.

Bak Virtualworks finner vi tidligere Telecomputing-gründer Erik Baklid. Han er nå administrerende direktør i Virtualworks Group – et selskap han startet i 2009 sammen med Citrix-gründer Ed Iacobucci. Dette selskapet består av to deler; Ayfie, som lager teknologi for dataanalyse og kunstig intelligens, samt nevnte Virtualworks, som lager løsninger som gjør det mulig å søke på tvers av mange ulike systemer i en bedrift.

Truls Baklid er Erik Baklids bror, og daglig leder for Virtualworks. Han forteller til digi.no at de ser på seg selv som en indekseringsplattform mer enn en søkemotor. De skal være et verktøy for å analysere innhold og gi innsikt.