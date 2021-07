Her brukes kunstig intelligens til å avsløre politikere som bruker mobilen i arbeidstiden

Kunstig intelligens kan brukes til så mangt, og nå har det dukket opp et anvendelsesområde litt utenom det vanlige. Det rapporterer The Next Web.

Et nystartet, belgisk prosjekt døpt The Flemish Scrollers bruker kunstig intelligens til automatisk å avsløre politikere som benytter mobiltelefonen sin i arbeidstiden, det vil si på møter i nasjonalforsamlingen – og offentliggjør både navn og bilde.

Kunstprosjekt

Prosjektet, som har sin egen Twitter-profil og Instagram-konto, baserer seg på videoer fra det belgiske parlamentet som jevnlig publiseres på YouTube.

– Programvaren skrives i Python og bruker maskinlæring til å oppdage mobiltelefoner og ansiktsgjenkjenning til å identifisere politikeren. [...] I de tilfellene hvor det ikke avholdes møter i sanntid, vil programvaren sjekke eldre videoer lastet opp på YouTube-kanalen, heter det på prosjektets hjemmeside.

Mannen bak påfunnet heter Dries Depoorter og er ikke profesjonell IT-arbeider, som man kanskje skulle tro. Depoorter er faktisk en kunstner med interesse for overvåkning, personvern og kunstig intelligens, og han spesialiserer seg på å blande kunst og teknologi.

Vil skape oppmerksomhet

Tanken bak The Flemish Scrollers er i utgangspunktet ikke å henge ut politikere, men snarere å skape oppmerksomhet rundt personvernutfordringene knyttet til bruk av kunstig intelligens. Det kan tross alt være legitime årsaker til at politikere bruker mobilen i arbeidstiden, som The Next Web peker på.

Tidligere i år stod den samme mannen bak et prosjekt kalt The Lookout, en interaktiv installasjon som gjør det mulig å bruke en PlayStation-håndkontroll til å kontrollere usikrede overvåkningskameraer som er koblet til internett.

Et annet nevneverdig kunstverk er et roterende kamera som beskriver med ord hva det ser – kalt Surveillance Speaker. Depoorter har også stått bak et prosjekt som innebærer å «teste» ansiktsgjenkjenningsteknologi med ansikter laget av leire av andre kunstnere.

Hele porteføljen kan du finne på denne siden.