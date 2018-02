Her er Intels nyeste plan for å fjerne Meltdown- og Spectre-sårbarhetene

Intel kunngjorde denne uken at selskapet har utviklet nye sikkerhetsoppdateringer som skal redusere eller fjerne faren for utnyttelse av de mye omtalte Meltdown- og Spectre-sårbarhetene. Dette skjer omtrent en måned etter at selskapet advarte mot installasjon av de opprinnelige oppdateringene. Årsaken til advarselen var at oppdateringene kunne føre til uforutsigbar systematferd.

Bakgrunn: Intel med ny advarsel mot egne sikkerhets­oppdateringer

De nyeste først

Nå har Intel altså gjort klar nye og forhåpentligvis mer stabile mikrokodeoppdateringer til de fleste av selskapets 6., 7. og 8. generasjon med Core-prosessorer (Skylake, Kaby Lake og Coffee Lake), i tillegg til de nyeste prosessorene i Core X-serien og flere Xeon Scalable- og Xeon D-prosessorer.

Dette kommer i tillegg til relativt nye mikrokodeoppdateringer som allerede er utgitt til en del av Intels noe enklere prosessorprodukter, inkludert flere generasjoner med Atom-, Pentium- og Celeron-prosessorer.

Kom i fjor høst: Intel har lansert sin 8. generasjon prosessorer

Ikke direkte fra Intel

Alle disse oppdateringene er gjort tilgjengelige for selskapets OEM-kunder og -partnere, noe som inkluderer system- og hovedkortprodusenter. I de fleste tilfeller vil den oppdaterte mikrokoden bli gjort tilgjengelig som vanlige fastvare- eller BIOS-oppdateringer.

Det kan nok være store variasjoner i hvor lenge brukerne må vente før disse oppdateringene blir tilgjengelige.

Samtidig er det stadig en mengde berørte Intel-prosessorer som det ennå ikke er utgitt noen mikrokodeoppdatering til.

En statusoversikt for hver av disse produktseriene finnes i dette dokumentet. Det viser at mens noen oppdateringer er på betastadiet og nok snart blir utgitt, er andre fortsatt på et tidlig utviklingsstadium (pre-beta). Men det er også en rekke som bare er på planleggingsstadiet.

Leste du denne? Ikke engang skaperen selv visste at Intel bruker Minix i brikkesettene