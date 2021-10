Her er Norges første fysiske NFT-galleri

Oslo sentrum: Én trapp ned fra et av Oslos travleste fortau, rett ved Oslomet og Pilestredet studenthus, har Sophia Adampour tatt over den gamle studentbokhandelen og strippet vegger og gulv.

Splitter nye skjermer skrus opp på rå murvegger fra 1800-tallet. Her skal Skandinavias første permanente fysiske galleri for NFT-kunst åpne lørdag 30. oktober.

Digi.no møter Adampour mellom intervjuer, telefoner og kalibrering av skjermer, litt under et døgn før åpning.

– Hvordan har du finansiert dette?

– Jeg var tidlig ute med krypto og å ha tro på dette systemet. Det er også noe av bakgrunnen for at vi etablerer galleriet. Vi vil ta med flere på denne reisen, svarer Adampour.

Dette er NFT NFT er forkortelse for Non-fungible token. Kort forklart er en NFT et blokkjede-verifisert eierskapsbevis. NFT-en beviser at man eier den digitale eiendelen den representerer, det være seg fotografier, video, lydklipp eller digitale gjenstander i spill. Blokkjede-teknologien, som enkelt sagt kan sies å være en distribuert regnskapsbok, og smarte kontrakter gjør NFT-er så å si umulige å forfalske eller ødelegge. Alle NFT-er kan spores tilbake til sin aller første eier. I motsetning til kryptovaluta kan du ikke kjøpe en del av en NFT. De eksisterer bare som helheter.

Interessen for kunst og blokkjede kombineres i engasjementet for NFT. Adampour har handlet med NFT-er siden 2017 og eier alle verkene som stilles ut.

Det er sparepengene hennes og hjelp fra familien som har gjort galleriet mulig.

Her vil hun vise frem noen av sine egne favorittkunstnere samtidig som hun lærer publikum om hva NFT-er er og hvordan fremtidens kunst og krypto kan se ut. Galleriet skal være en samlingsplass der folk kan oppleve kunsten sammen med andre mennesker.

– Det er mange som er skeptiske, men det er på tide å anerkjenne kunstnere som har drevet med digital kunst og som endelig kan signere verkene sine og unngå å bli plagiert. Det er på tide å gi dem et fysisk sted der folk kan komme sammen for å nyte kunsten, sier Adampour.

Det er ikke tilfeldig hvilke tre kunstnerskap som er plukket ut.

– Det var disse tre som overbeviste meg om at dette er noe å satse på, sier Adampour.

Digitale muligheter i kunsten

Ny teknologi endrer ikke bare eierskap og verdiene i kunsten, men også hvordan kunsten blir til, viser kunstnerne som har fått plass i utstillingen.

World of Women-prosjektet (t.v.) inneholder 10.000 unike bilder. Dette eies av Sophia Adampour. Murat Paks kunst (t.h.) blir til i samarbeid med eierne.

World of Women er et kunstprosjekt som ønsker å bringe kjønnsbalanse til NFT-verdenen. 10.000 bilder av svært ulike kvinner er tilfeldig generert og gjort tilgjengelig på Etherums plattform for kryptovaluta og smarte kontrakter. Bildene ble utsolgt samme dag som de ble lagt ut, til over 4000 eiere. Adampour eier tre av bildene.

Murat Pak bruker kunstig intelligens til å lage bilder og videoer, gjerne med abstrakte former som det er vanskelig å ta blikket av. Sotheby's dro inn 17 millioner dollar første gang de prøvde seg på en NFT-auksjon, nettopp med Paks digitale kunst.

Pak inkluderer eierne av kunsten i prosessen der verkene skapes, også i utstillingen i Oslo vil publikum få se verket bli til.

Tidligere baseballstjerne Micah Johnson har gjort karriere som kunstner etter at han la opp i 2018. Da nevøen hans på fire år spurte om astronauter kunne være svarte, bestemte Johnson seg for å bruke kunstnerskapet til å inspirere unge svarte til å følge drømmene sine.

Her kan du se Johnsons videoverk Genesis:

Johnsons digitale kunst har oppnådd auksjonspriser på over hundre tusen dollar, og han har satt rekord som NFT-kunstner ved å selge kunst for én million dollar i løpet av ett minutt.

Selv investorer som er ukjent med krypto kan la seg friste.

Ikke invester mer enn du har råd til å tape

Jacob Mørch er daglig leder i rådgivnings- og inkubasjonsselskapet Braver og har selv testet ut markedet gjennom å sette av 20.000 dollar av eget budsjett til å utforske NFT-enes verden.

– Bør folk investere i NFT-kunst?

– Du bør ikke investere penger du ikke har råd til å tape, og om det kan kalles en investering eller gambling, kommer nok an på øynene som ser, svarer Mørch.

Det betyr ikke at han ikke har tro på markedet.

– Det er underliggende drivere, både i teknologien og i mønsteret NFT-er tar i bruk, som tyder på at de har kommet for å bli, sier han.

NFT-er har fått enorm oppmerksomhet i krypto- og teknologiverdenen, men på verdensbasis er det fortsatt bare mellom 100.000 og 300.000 unike kjøpere av NFT-er, forteller han. Mørch tror NFT kan bli det første blokkjede-området som kan appellere virkelig bredt.

Dersom du tror NFT-er har kommet for å bli, bør du sette av tid og penger til å finne ut hvordan det fungerer, anbefaler han.

Det er fortsatt litt vanskelig å orientere seg i dette markedet, men gjennom å sette av et budsjett og gå inn for å handle, vil du få en grunnleggende forståelse for noe som har veldig stort potensial. Det er verdifullt, mener Mørch.

– Tenk på budsjettet som et læringsbudsjett og regn med at alle pengene går i vasken. Det blir litt som om du betaler for et kurs.

Markedet er utfordrende, og siden NFT-er ikke har noen fundamental eller fysisk verdi å lene seg på, er det vanskelig å gjøre seg opp investeringshypoteser. Å kjøpe noe man selv synes er pent, er ikke nødvendigvis en god investeringsstrategi.

– Hvis du greier å predikere hva andre vil predikere at andre vil synes er kult, da er du inne på noe, sier Mørch.

Det hele handler om å få øye på meme-potensialet før det tar av, mener han.

Sophia Amanpour satser på å slippe å styre skjermene fra mobilen etter åpning Foto: Marianne Gjessing

Adampour er enig i at mye handler om å være tidlig nok, men hun advarer mot å kjøpe kunst kun for investering.

– Det vil vi ikke oppfordre noen til, bare invester i kunst du synes er fin og som du vil ta vare på og vise frem, sier hun.

Sprer seg

Nå kan det se ut til at det etablerte kunstmiljøet er i ferd med å omfavne NFT-er.

Når fotografen Olav Stubberud åpner sin utstilling ved Birkelunden i Oslo lørdag, er det med både fysiske, innrammede bilder og NFT-er.

At teknologien vil spre seg til fysiske gjenstander, er Mørch ikke i tvil om.

– Om noen år vil en dyr veske eller klokke komme med en digital representasjon som beviser eierskap, sier han.

Det kan gjøre det vanskeligere å selge tyvegods – og lettere å selge verdifulle gjenstander brukt.