Her er vinneren av Norges største test av mobilnettene

Journalister i Tek.no har reist land og strand rundt, med bistand fra journalister i digi.no og Inside Telecom. Foto: Skjermbilde

STRØMSTAD (digi.no): Nettstedet Tek.no har nylig gjennomført det som er Norges desidert største uavhengige test av mobilnettene til Telenor og Telia.

Da en tilsvarende test ble gjennomført i fjor, var det Telia som til manges store overraskelse vant testen. Året før var nemlig Telenor i en klasse for seg selv, spesielt i Nord-Norge. Årsaken til at Telia vant i fjor, var at de hadde færre «huller» i dekningen – altså steder med svært lave nedlastingshastigheter.

I år har Tek.no utvidet testen med enda flere målepunkter og også gjort forbedringer i testmetodikken. Totalt er det gjennomført rundt 4000 punktmålinger med Ookla Speedtest og Huawei SpeedVideo på 566 steder i hele Norge. Mens man kjørte 5000 kilometer i fjor er dette økt til nesten 12 000 kilometer i år. 11 personer har vært involvert i testingen.

Telia stikker igjen av med seieren

Ifølge Tek.no viser testen at det kan være store lokale variasjoner, og derfor har man i tillegg til alle punktmålingene også gjort kontinuerlige målinger som viser dekningen der man har vært ute og kjørt. Disse målingene viser for hver 15. meter om mobiltelefonen er koblet til 4G, 3G eller 2G, samt hvor sterkt signalet er.

Hovedkonklusjonen i testen er at både Telenor og Telia har to svært gode mobilnett, og at det i byer og tettsteder stort sett er 4G-dekning med god hastighet overalt – uansett operatør. Det er imidlertid enkelte lokale forskjeller, og totalt sett viser Teks test at spesielt Finnmark er utfordrende for Telenor. For hele landet er Telenor på 4G drøye 81 prosent av de strekningene som er kjørt, mens Telia nærmer seg 92 prosent.

Men i likhet med i fjorårets test har Telia fortsatt færre «hull» i dekningen, og Telia har også de aller høyeste hastighetene – selv om Telenor har noe høyere hastigheter hvis man kun ser på opplasting. Der de to mobilnettene skiller seg mest fra hverandre i år er ifølge Tek andelen gangen mobilene går fra 4G til 3G eller 2G. Her kommer Telia best ut.

Totalt sett kåres derfor Telias mobilnett til testvinner.

– God dekning er ikke bare 4G

Telias dekningssjef Tommy Johansen forteller til digi.no at han ikke er overrasket over å vinne, men heller ikke tok seieren for gitt på forhånd.

– Jeg har sagt hele tiden at det kom til å være close race, men som vi sa da vi vant i fjor: Vi skal ikke hvile på laurbærene, vi skal fortsette å bygge. Og det har vi gjort. Det er over 1000 nye 4G-stasjoner som har kommet på lufta siden testen i fjor, sier Johansen.

Johansen forteller til digi.no at det å ha en god «dekningsopplevelse» ikke bare innebærer å ha 4G.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Foto: Per Ervland

– Det er mer som må til. Du må ha stabilitet og du må ha god nok hastighet. Det er de tre tingene dekning, stabilitet og hastighet som tilsammen skaper den gode kundeopplevelsen.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen er kritisk til testen.

– Nå har jeg ikke lest testen ennå, men selvfølgelig skulle jeg ønske vi hadde vunnet i dag. Når det er sagt, så har vi vært veldig kritiske til testen hele veien. Så om vi hadde vunnet i dag, så hadde vi fortsatt vært kritisk til den.

Amundsen mener testen har for lite omfang til at det er mulig å kåre en vinner.

Hele testen og detaljerte resultater kan du lese på Tek.no.