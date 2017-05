Telenor: – Vi mener testen er for liten

STRØMSTAD (digi.no): På en stor konferanse for telekombransjen i Strømstad i dag presenterte Tek.no det som antagelig er Norges største uavhengige test av mobilnettene til Telenor og Telia.

For andre år på rad var det Telia som vant testen, selv om det riktignok var snakk om en ganske knepen seier. Noe dårligere dekning blant annet i Nord-Norge var blant årsakene til at det til slutt ble Telia som trakk det lengste strået.

Gikk på forhånd ut og kritiserte testen

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor gikk allerede før testen ut i bransjemagasinet Inside Telecom og uttalte at dekningstesten ikke er god nok, og argumenterte også for dette i et åpent brev.

Samme dag som testen ble presentert sendte Telenor ut en pressemelding hvor de viste til tall fra Ookla Speedtest som viser at Telenor hadde det raskeste nettet åtte måneder på rad, og at de også kom best ut i en test gjort av Simula nylig.

Digi.no slo av en prat med Amundsen i Strømstad, og han gjentok kritikken – selv om han innrømmer å ikke ha lest testen.

– Nå har jeg ikke lest testen ennå, men selvfølgelig skulle jeg ønske vi hadde vunnet i dag. Når det er sagt, så har vi vært veldig kritiske til testen hele veien. Så om vi hadde vunnet i dag, så hadde vi fortsatt vært kritisk til den.

Amundsen mener testen har altfor lite omfang til at det er mulig å kåre en vinner.

– Men jeg er kjent med at vi i Troms og Finnmark ligger etter på veidekning, sier Amundsen – men mener at de vinner der folk bor.

Telenor har planer om å bli ferdig med 4G-utbyggingen i løpet av 2018.

– Det eneste vi kan gjøre er å bygge alt det vi kan. Vi må sørge for at vi får oppgradert 2G-nettet vårt til 4G så raskt som mulig. Selv om vi har tapt to år på rad, så er vi faktisk i rute.

Telia: – Vi skal ikke hvile på laurbærene

Telias dekningssjef Tommy Johansen er glad for å ha vunnet dekningstesten for andre år på rad, men tok ikke seieren for gitt.

– Jeg har sagt hele tiden at det kom til å være close race, men som vi sa da vi vant i fjor: Vi skal ikke hvile på laurbærene, vi skal fortsette å bygge, forteller Johansen.

Johansen mener testen tar mye mer høyde for kundeopplevelsen enn fjorårets test, som kun inneholdt punktmålinger. I årets test var det også kontinuerlig måling langs veiene de stedene testen ble gjennomført.

– Når er 4G-nettet ferdig utbygd?

– Det er noen hundre stasjoner som fortsatt ikke har 4G i Norge, og årsaken er at det er noen veldig grisgrendte strøk hvor det ikke er tilgang på fiber ennå. Eller at vi ikke klarer å bygge høykapasitets radiolinje, altså at infrastrukturen frem til basestasjonene ikke er på plass ennå.

Johansen kan imidlertid ikke love at absolutt alle i Norge skal ha god dekning overalt.

– Dekning på trappa skal vi kunne gi til alle, men innendørsdekning er noe annet.

Dette begrunner han med at det kan være utfordringer med å få signalene til å trenge gjennom ulike materialer i bygninger. Men nye løsninger som tale-over-wifi vil gjøre at dette ikke vil være like viktig fremover, mener Johansen.