Her gir Google deg mye bedre kontroll på dataene de samler inn

I disse skandaletider har flere IT-aktører fått hastverk med å få på plass bedre personvernordninger, og nå har Google kunngjort nye tiltak på sin offisielle blogg.

Det nye fremstøtet fra Google innebærer at man nå kan både sjekke og slette søkehistorikk direkte fra Googles søkemotor – i stedet for at man må gå inn på brukerkontoen slik man måtte tidligere.

Enkel tilgang til personverninnstillinger

I tillegg kan brukeren også få tilgang til de viktigste personverninnstillingene i Google-kontoen og informasjon om hvordan Google-søk behandler dataene, direkte fra søkemotoren.

Denne nye tilgangen kommer via ny lenke som befinner seg under selve søkemotoren når man bruker PC, og via i hamburgerknappen i Googles søkeapp på mobilplattformen.

Ved å trykke lenken tas man til en egen seksjon av «min aktivitet»-siden, hvor man har oversikt over søkeaktiviteten og kan velge å slette historikken for den siste timen eller all historikk.

Kommer også til andre Google-tjenester

På den samme siden har man også tilgang til web- og appaktivitet, stemme- og audioaktivitet, samt annonseinnstillingene.

Foto: Google

Man har i tillegg tilgang til et knippe andre personverninnstillinger og informasjon om hvordan Google bruker informasjon om lokasjon og søk som er foretatt i søkemotoren og de øvrige Google-tjenestene.

Endringene rulles ut i disse dager til søkemotoren på PC, og skal komme til Google-appen til iOS og Android i løpet av de kommende ukene.

Søkemotoren er for øvrig bare første steget, og Google lover å rulle ut den samme endringen i andre tjenester som Google Maps senere.

Les også: Nå snakker Googles smarthøyttaler norsk – vi lot den «ta over huset» »