Her lanseres teknologien til det norske selskapet med 29 ansatte foran 30 000 mennesker: – Nå når vi ut globalt

– Når vi nå har blitt en del av SAPs skysatsing når vi ut til det meste av relevante bedrifter i vårt marked. SAP gir oss store ressurser til produktutvikling, og vi har til og med ansatt folk. Nå når vi ut globalt, sier Arnulf Hagen til digi.no.

Han er grunder og daglig leder i Fedem Technology. På denne tiden i fjor sommer så det svart ut for trønderselskapet. Etter at oljekrisen traff bransjen som en flodbølge, måtte den lille trønderbedriften – med rundt 30 ansatte – permittere nesten halve staben.

Lanserte løsningen i Orlando

Men så kom den tyske og pengesterke giganten SAP inn fra sidelinjen og snudde alt på hodet.

Nå er trønderteknologien de har jobbet iherdig med i mange år lansert gjennom det finsmurte tyske maskineriet. Det skjedde med brask og bram foran 30 000 mennesker på konferansen Saphire i Orlando i USA i forrige uke.

– Siden vi ikke har vært i markedet mer enn en uke er det ikke noen brukere av løsningen foreløpig, men vi er i drift med et pilotprosjekt hos ArticWind, sier Hagen til digi.no.

Eget Tyskland-kontor

Daglig leder Arnulf Hagen i Fedem Technology. Foto: Fedem

Teknologien er utviklet i Trøndelag og bruker avansert programvare for å lage strukturanalyser og en virtuell representasjon av utstyr som benyttes i i olje-, gass-, og fornybar energi-sektoren, og ble i fjor grunnsteinen i den tyske gigantens globale skysatsing.

Nå har selskapet fått egen avdeling i Waldorf i Tyskland. Kontrasten er derfor stor sammenlignet med situasjonen de ansatte befant seg i fjor.

– Da hadde vi teknologiutvikling, ideer, basisprogramvare og mye kompetanse, men ikke penger. Nå har vi fått tilført mye midler og en egen markedskanal, samtidig som vi opprettholder basen vår i Trondheim. Dette har blitt en enorm mulighet for oss til å nå ut i verden, sier Hagen som også er professor ved NTNU i marin teknikk.

Lager modeller i 3D

Fedems avanserte programvare gjør det mulig å overvåke teknisk utstyr i sanntid via 3D-modeller. Det gjør det mulig å gjennomføre digitale inspeksjoner på utstyret. Behovet for fysiske inspeksjoner kan derfor reduseres betydelig.

Den første fullskala anvendelsen er innen overvåking av vindturbiner. De utsettes for harde værforhold. Derfor er det svært viktig å kjenne til eventuell slitasje på utstyret.

Tidligere beregnet ingeniørene slitasje med generiske algoritmer, og kjørte vedlikehold etter periodiske planer.

Enklere vedlikehold

Med trønderoppfinnelsen kan nå selskapene tilpasse vedlikeholdet til faktisk slitasje ved å bruke en digital tvilling som bor i nettskyen.

– Så vidt vi kjenner til er det ingen andre i verden som gjør dette. Ved hjelp av programvaren trenger ikke de som utfører vedlikehold å måle og inspisere turbinene fysisk. Selskapene kan nå kan foreta avlesningene ved hjelp av sensorteknologi. Hele inspeksjoner kan utføres i 3D, forklarer Hagen til digi.no.

Teknologien kan implementeres på fysiske installasjoner i en rekke bransjer.

SAP Digital Twin-system i drift. Foto: Fedem

Den er særlig relevant når installasjonene befinner seg på vanskelig tilgjengelige steder, eller der fysiske inspeksjoner er vanskelig eller risikabelt.

SAP-Norge: – Vi er stolte over den norske teknologien

Typisk offshore, på installasjoner som befinner seg under vann eller når det er i overkant lang reisevei.

– Det er ikke hverdagskost for SAP å lansere denne type teknologi. Vi er stolte av at det er norsk teknologi som ligger til grunn for denne lanseringen. Dette er en viktig del av vår globale IoT-portefølje, og analytikere bekrefter at dette er det ypperste av denne type teknologi på markedet, sier norgessjef Stefano Holguin i SAP.

– Denne teknologien tas nå ut til et globalt marked, fortsetter han.

Positivt for Trondheim

Hagen tror at overdragelsen til den tyske giganten vil få positive ringvirkninger for oppstartsmiljøet i bartebyen.

Han mener nemlig at oppkjøpet gir andre bedrifter i trønderhovedstaden en stor fordel når de får et så stort selskap som SAP tett på.

– Fedem blir en spydspiss i regionen. Det er kanskje lett å tenke seg at miljøet skulle bli flyttet ut av Trondheim, men min antagelse er at oppkjøpet heller vil stryke aktiviteten i byen. SAP vil få stor verdi for gründermiljøet. Vi har tette bånd med NTNU, forskningsmiljøene og industrien.

Fedem Technology A har i overkant av 20 ansatte, med hovedkontor i Trondheim og et mindre kontor i Oslo. Selskapet har utviklet og distribuert sin egen programvare siden 1994, og har levert engineering- og analysetjenester siden 2003. Foto: Fedem

Fortsatt et eget AS, med mye selvstendighet

Han er også klar på at oppkjøpet som ble foretatt av den tyske giganten i fjor ikke har fått noen negative effekter for selskapet.

– Feedem er fortsatt et eget AS, og vi har stor autonomitet i systemet. Foreløpig finnes det ingen planer om en fusjon, og vi opererer veldig selvstendig selv om vi har tett samarbeid med miljøene i Tyskland. Vi har selvfølgelig blitt nødt til å tilpasse oss systemene deres, men foreløpig har vi utelukkende positive erfaringer med SAP, sier han og fortsetter:

– Siden vi er en kunnskapsbedrift er det heller ikke så lett å flytte oss ut, da verdien ligger i menneskene som jobber her. Det hadde vært enklere å se for seg at vi kunne blitt flyttet ut, om det motsatte hadde vært tilfelle.