Hevder Apple annonserer Arm-baserte Mac-er under WWDC 22. juni

I april hevdet kilder overfor Bloomberg at Apple innen neste år vil lansere minst én Mac med en egenutviklet prosessor basert på Arm-arkitekturen. Apple har ikke selv gått ut med opplysninger om dette.

Nå melder Bloomberg at Apple allerede på utviklerkonferansen WWDC den 22. juni vil annonsere at de kommer til å bevege seg bort fra prosessorer fra Intel – og gå over til sine egne Arm-baserte prosessorer. Opplysningene skal Bloomberg ha fått fra personer med kjennskap til Apples planer. WWDC vil bli holdt som en virtuell konferanse i år.

Apple bruker som mange vet allerede egenutviklede Arm-baserte prosessorer i Iphone og Ipad, og det har i mange år vært spekulert i om ikke selskapet vil gå over til Arm-prosessorer også i sine Macbook-produkter.

Ifølge Bloombergs kilder skal Apple ha minst tre Arm-baserte Mac-prosessorer på gang, alle basert på Apples kommende A14-brikke (brikken som sannsynligvis vil bli brukt i Iphone 12 når den kommer).

Utviklerne vil trenge tid på å optimalisere for ny CPU

Det vil antagelig ikke lanseres fysiske produkter Arm-prosessorer på WWDC. Men siden prosessorarkitekturen er annerledes enn de x86-baserte prosessorene fra Intel, vil utviklere trenge tid på å optimalisere programvare til de nye prosessorene og for en Arm-basert versjon av Mac OS-operativsystemet. Alle Mac-er – også de stasjonære Mac-ene – skal på sikt gå over på Arm-arkitekturen, ifølge Bloombergs kilder.

Apple har byttet prosessorer i Mac-er tidligere, første gang tidlig på 90-tallet da de byttet fra Motorola-prosessorer til PowerPC. Så annonserte selskapet i 2005 at de ville bytte til Intel, og de første Intel-Mac-ene kom på markedet i januar 2006.

Det er flere fordeler ved å gå over fra x86 til Arm, hvor redusert strømforbruk er en av de største. Samtidig vil det også åpenbart være mange utfordringer, spesielt når det gjelder bakoverkompatibilitet med eksisterende applikasjoner – og det vil også bli spennende å se om ytelsen blir like god som på en x86-arkitektur.

Da Apple gikk bort fra PowerPC løste de bakoverkompatiblieteten ved hjelp av en emulator, og det er antagelig noe de vil måtte gjøre også ved en eventuell overgang til Arm.