Kilde: – Apple lanserer Mac-er med egenutviklede Arm-prosessorer neste år

Apple har planer om å innen neste år lansere minst én Mac med en egenutviklet prosessor fra Apple basert på Arm-arkitekturen. Det hevder kilder Bloomberg har vært i kontakt med.

Ifølge kildene, som skal ha innsikt i Apples planer, jobber Apple nå med å utvikle tre Mac-prosessorer – eller rettere sagt SoC-er (System on a Chip) basert på Apples kommende A14-brikke.

A14 er brikken som antagelig vil bli brukt i Apples kommende Iphone 12-telefon. Brikken er foreløpig bare på ryktestadiet, men det ventes at prosessorprodusenten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) om kort tid skal gå i gang med å produsere de første A14-brikkene og at de vil være basert på en 5 nanometer (nm) produksjonsprosess. A14 kan bli den første Arm-prosessoren for mobiltelefoner med klokkefrekvens på mer enn 3 GHz.

Bloomberg skriver at det å få Mac-er over på den samme underliggende teknologien som brukes i Ipad og Iphone vil gjøre det enklere for Apple å strømlinjeforme app-økosystemet sitt, og samtidig også gjøre selskapet mindre avhengig av Intel.

– Disse nyhetene har negative langsiktige konsekvenser for Intel, på linje med våre bekymringer rundt Intels fremtidige markedsandel, skriver analytikeren Brad Gastwirth i Wedbush Securities i en melding til investorer. Intels aksjekurs falt med så mye som 2,2 prosent på torsdag på grunn av nyhetene – samtidig som resten av markedet steg.

12 kjerner

Bloombergs kilder hevder at mens dagens mobilprosessorer fra Apple har fire CPU-kjerner, vil de første Mac-prosessorene ha åtte kjerner med høy ytelse (kodenavn «Firestorm») og minst fire mer strømgjerrige kjerner (kodenavn «Icestorm»). Apple vurderer Mac-prosessorer med mer enn 12 kjerner i fremtiden, ifølge kildene.

Mac-er skal fortsatt bruke MacOS som operativsystem – men da selvfølgelig en versjon kompilert for Arm-arkitekturen. Ifølge Bloombergs kilder jobber Apple med løsninger for å sørge for at applikasjoner utviklet på Intel-baserte Mac-er fortsatt skal fungere.