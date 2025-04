Hevder Open AI jobber med sin egen sosiale plattform

Ting har en tendens til å gå hett for seg i teknologiverdenen, med tiltakende rivalisering på alle fronter. Nå kan det se ut til at Open AI skal pløye ny mark og innta en helt ny konkurransearena.

The Verge har vært i kontakt med kilder som hevder at KI-selskapet er i ferd med å utvikle en sosial plattform, i det som tilsynelatende skal bli en direkte konkurrent til Elon Musks X-plattform og Facebook.

Nettstedet opplyser at de snakket med flere kilder som bekrefter Open AIs planer, som ennå er i en tidlig utviklingsfase.

Kan bli en del av Chat GPT

På nåværende tidspunkt skal plattformen eksistere som en intern prototyp som fokuserer på Chat GPTs bildegeneringsfunksjon, som er utstyrt med det som omtales som en «sosial feed» – uten at det er helt klart hva dette innebærer.

Det er heller ikke klart hvorvidt Open AI planlegger å lansere plattformen som en egen applikasjon, eller om den skal integreres i den eksisterende Chat GPT-tjenesten på en eller annen måte.

Kildene opplyste at sjefen Sam Altman allerede har spurt utenforstående om tilbakemeldinger om prosjektet.

Altman har allerede gitt et lite hint om planene. Tidligere i år dukket det nemlig opp planer om at Facebook-eieren Meta har planer om å lansere en separat Meta AI-app som skal konkurrere med Chat GPT, fortalte nyhetskanalen CNBC.

Altman svarte på denne rapporten med en melding på X.

– Greit, kanskje vi lager en sosial app, heter det i den korte og tilsynelatende uforpliktende meldingen. Han fulgte opp med en annen melding hvor han kommer med et nytt, lite stikk til Facebook.

Kan «slå tilbake» mot X

– Hvis Facebook prøver seg, og vi bare snur det hele tilbake på dem, ville det ha vært så morsomt, skrev Open AI-sjefen. I skrivende stund har han imidlertid verken bekreftet eller avkreftet opplysningene om at selskapet offisielt jobber med en sosial app.

En sosial app vil imidlertid også bli en direkte konkurrent til Elon Musks X-plattform. Med tanke på at Musk allerede har bygget opp en seriøs konkurrent til Chat GPT med sin Grok-modell, kan Open AIs nye initiativ kanskje tolkes som «gjengjeldelse» ved å utfordre X på hjemmebane.

Musk og Open AI har som kjent et mildt sagt anstrengt forhold etter at begge parter har saksøkt hverandre på grunn av bitre uoverensstemmelser.

Som The Verge peker på, kan det være at Open AI øyner en datakilde ved å etablere en sosial plattform, litt på samme måte som at X-plattformen allerede benytter brukerdata til å trene Grok-modellen. Musk har til og med nylig gått til det skritt å fusjonere KI-selskapet sitt xAI med X.

Det gjenstår å se hva Open AIs planer faktisk er, men selskapet holder et relativt høyt lanseringstempo når det gjelder nye produkter og funksjoner.