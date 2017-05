Historien om hvordan SSH fikk port 22

Historien om hvordan Secure Shell (SSH) fikk tildelt port 22, er pussig. I alle fall når vi hører historien for første gang i 2017.

Det var Tatu Ylönen som vår 1995 skrev den første utgaven av SSH, og i en artikkel beskriver han hvordan SSH endte opp med å få port 22 som standardport.

Våren 1995 var en annen tid. World Wide Web var i sin spede begynnelse, og det var de færreste på utsiden av universitetene som var daglige brukere av internett. Eksempelvis ble domenet yahoo.com først registrert i januar 1995.

Midt mellom FTP og Telnet

På dette tidspunktet var det to vanlige måter å få kommunisere med en server på via internett: FTP og Telnet. Men ingen av disse protokollene var (eller er) krypterte, så i prinsippet kunne enhver snappe opp brukernavn og passord fra kommunikasjonen mellom brukeren og serveren.

Telnet hadde fått tildelt port 23 og FTP var på port 21. Tatu Ylönen, som holdt til ved det tekniske universitetet i Helsinki, skrev Secure Shell som et alternativ til de to. Derfor var det opplagt at SSH skulle få port 22.

Men for å få tildelt en port som standard, må forslaget innom IANA (Internet Assigned Numbers Authority), som administrerer internettprotokollen.

Tok under fire timer

Tatu Ylönen sendte derfor en epost til Jon Postel og Joyce K. Reynolds, som var ansvarlige for oppdateringer og forslag til endringer av internettprotokollen. Der skrev Ylonen om sitt forslag til den første versjonen av SSH og om hvorfor port 22 var opplagt. Han påpekte også at port 22 på det daværende tidspunktet var ledig.

'If the port number assignment can be arranged in time, I'd like to publish the software already this week. I am currently using port number 22 in the beta test. It would be great if this number could be used (it is currently shown as Unassigned in the lists).'

Svaret kom senere samme dag, at IANA hadde tildelt port 22 til SSH og at Tatu nå var kontaktperson for protokollen.

Det pussige med historien om SSH er at en betydelig tilføyelse til internettprotokollen kunne gjennomføres på én enkelt dag i 1995. Det var en del ledige porter i området 1–255, men dette var også på et tidspunkt hvor utviklingen i bruken av internett begynte å ta fart.

Derfor er det interessant at SSH – som i dag er et viktig verktøy – kunne gå gjennom en godkjennelsesprosess som ikke involverte flere standardiseringsgrupper og lengre høringer, men kunne klareres med én enkelt epost direkte til de ansvarlige.

Det vil være vanskeligere å gjennomføre noe tilsvarende i dag, hvor internett er en så viktig del av infrastrukturen at endringer ikke skjer fra én dag til en annen.

Artikkelen er levert av Version2.dk