Historiens største IT-oppkjøp: IBM punger ut 284 milliarder kroner

Søndag kveld annonserte IBM at de kjøper opp Red Hat for 284 milliarder kroner. Oppkjøpet blir historiens største innen bransjen.

Kjøpesummen tilsvarer et femtedels norsk statsbudsjett. Oppkjøpet er den suverent største overtakelsen i IBMs historie. Til sammenligning betalte de rundt 30 milliarder dollar for Lotus i 1995, og 16,7 milliarder kroner for skyselskapet Softlayer i 2013.

Red hat er kanskje best kjent for sin Red Hat Linux, en variant av operativsystemet basert på åpen kildekode.

Skal «ivareta arven»

Men selv om de gir bort produktet sitt gratis, tjener de gode penger på å gi support til større selskaper som benytter seg av operativsystemet. I fjor hadde selskapet en omsetning på 25 milliarder kroner, ifølge Wired.

I en pressemelding skriver Red Hat at selskapet skal fortsette å operere som en «særegen enhet» i IBMs hybridsky-avdeling. Det heter også at IBM «skal ivareta Red Hats arv når det kommer til åpen kildekode»

«IBM og Red Hat skal gi en åpen tilnærming til skyen, og gi uslåelig sikkerhet- og portabilitet over flere skyløsninger» heter det videre.

Hybridsky

Et av ordene som går igjen i pressemeldingen er «hybridsky». Sammenslåingen skal gjøre IBM til verdens største leverandør innen dette. Hybridsky er et begrep som benyttes når et selskap benytter seg av flere skyløsninger samtidig i sin private sky. Les mer om dette hos Zdnet.

IBM har planer om å slå seg opp stort innen dette segmentet. De mener at 80 prosent av selskaper fremdeles ikke har beveget seg over til skyen, og at de blir holdt tilbake av at de må velge proprietære løsninger. Gjennom kjøpet av Red Hat, vil IBM altså gjøre det enklere å kombinere tjenester fra flere ulike leverandører, som Microsoft, Amazon og Google.