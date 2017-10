Hjelper norske selskaper å lykkes i USA: – Vi ville aldri klart det uten de gode rådene

NEW YORK (digi.no): Det er en svett sommerdag i 2016 og vi er på besøk hos Øyvind Meistad (44) og Henrik Von Schlanbusch (43), i deres 32 kvadratmeter studioleilighet i Sutton District på Manhattan. Hadde det vært østvendte vinduer ville vi ha sett East River og kabelbanen som går langs Queensboro bridge over til Roosevelt Island. Men det er det ikke. Airconditionanlegget jobber på spreng. Midt i rommet, over bordet og de to spinkle trestolene som skiller kjøkkenet fra sovealkoven, henger en plakat med neonfargede sirkler og skriblerier.