Hjemmekontor ga stort overskudd for Microsoft

IT-giganten Microsoft kan vise til et sterkt kvartalsresultat som følge av at flere jobber, leker og er sosiale hjemmefra via selskapets teknologi.

Microsoft rapporterer en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar de tre siste månedene i fjor. Det er en økning på 33 prosent fra samme periode i 2019

Selskapet sier veksten i overskuddet skyldes at flere er avhengige av deres teknologi for å kunne jobbe hjemmefra på grunn av koronapandemien, i tillegg til holde kontakten med andre.

De samlede inntektene økte med 17 prosent fra samme tid i fjor til 43,1 milliarder dollar, opplyste Microsoft i oppdateringen for finansårets andre kvartal.

– Det siste året har vi sett en andre bølge av digital endring som har skylt over alle selskaper og næringer, sier Microsoft-sjef Satya Nadella.

En nettoinntekt på 2,03 dollar per aksje overgikk også forventningene på Wall Street.

