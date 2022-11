1. februar 2022 opphevet regjeringen kravet til arbeidsgiver om å legge til rette for hjemmekontor.

Men noen dager i uka på hjemmekontor har blitt normen, ifølge en blodfersk undersøkelse fra IT-arbeidsgivernes organisasjon Abelia, gjennomført i oktober og november 2022.

Daglig leder eller HR-leder i teknologibedrifter har svart på hva de har landet på, når det nærmer seg ett år etter at landet ble åpnet opp igjen etter pandemien.

Deres svar viser at det aller vanligste er at arbeidsgiver tillater to hjemmekontordager i uka.

Ifølge undersøkelsen, der det altså er leder eller HR som svarer, er det 15 prosent av de ansatte som ønsker mer hjemmekontor enn de kan få.

– Mange bedrifter har bygget seg verdifull erfaring med hjemmekontor de siste par årene. Nå kan det synes som at to dager i uken på hjemmekontor har blitt en norm blant de fleste kunnskaps- og teknologibedriftene, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia i en pressemelding.

Slik svarer arbeidsgiverne på hvordan hjemmekontor praktiseres hos dem:

20 prosent lar de ansatte velge fritt når de vil ha hjemmekontor.

45 prosent har retningslinjer for omfanget av hjemmekontor.

24 prosent tillater barer unntaksvis hjemmekontor.

6 prosent bruker ikke hjemmekontor.

Høyere trivsel med stor fleksibilitet

Ifølge en annen undersøkelse, det årlige Arbeidslivsbarometeret, som Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met utfører på vegne av YS, har hele 97 prosent av alle i IT og telekommunikasjon høy eller noe fleksibilitet i jobben, mot 70 prosent av resten av de spurte i undersøkelsen.

Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet på Oslo Met, fortalte til Digi at folk med lite fleksibilitet i jobben har høyere jobbrelatert stress, de blir mer utslitt etter jobb, og de har en dårligere balanse mellom jobb og fritid.

Arbeidstakerne med høy fleksibilitet bruker ifølge Arbeidslivsbarometeret mer tid på jobb. Årsaken kan være at det er lettere å klemme inn noen ekstra timer når arbeidstiden er fleksibel.

Digitale møter erstatter flyreiser

Undersøkelsen viser også at digitale møter erstatter møter der flyreiser er nødvendig. 1 av 3 bedrifter sier at antall flyreiser er mer enn halvert sammenlignet med før pandemien. De viktigste årsakene bedriftene oppgir, er at de vil spare penger og at økt digitalisering gjør det mulig. Klimahensyn er også en viktig årsak.

– Digitaliseringen skjøt fart under pandemien, og mange endringer har kommet for å bli. Norske bedrifter kommer aldri til å fly like mye som før, sier Søreide.

Undersøkelsen viser også at tilgangen på relevant kompetanse blir stadig knappere, og mange bedrifter sliter med rekrutteringen.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter blant annet innen IKT, telekom og forskning.

Undersøkelsen er utført av Rambøll Management Consulting. 216 virksomheter svarte.