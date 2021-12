Hjerneceller i en skål har lært seg å spille Pong

Pong er navnet på et av de første kommersielt tilgjengelige dataspillene. Det bordtennislignende spillet ble utgitt av Atari i 1972.

Nå viser det seg at også små grupper av levende hjerneceller – noen hundre tusen i tallet – er i stand til å spillet dette spillet. Ved å knytte menneskelige nevroner sammen til minihjerner, som i sin tur er knyttet til mikroelektrodegrensesnitt, har forskere i det australske oppstartsselskapet Cortial Labs greid å overbevise minihjernene om at de er en «racket» i Pong-spillet.

Dette skriver IGN.com, som siterer en lukket sak i New Scientist. Ifølge artikkelen mener forskerne at det er rimelig å kalle disse minihjernene for cyborghjerner som lever i «the Matrix».

Raskere enn AI

Noe av det interessante som eksperimentet viste, er at hjernecellene var i stand til å forstå hva de skulle gjøre mye raskere enn det dagens kunstig intelligens-teknologi er i stand til. Mens kunstig intelligens ville bruke rundt 90 minutter på å lære seg teknikken, brukte hjernecellene bare rundt fem minutter på dette.

Derimot skal det være et faktum at kunstig intelligens over tid vil bli mye flinkere til å utføre oppgaven når den først har lært seg hvordan.

Cortial Labs kom nylig med et blogginnlegg hvor selskapet forsøker å beskrive hva det egentlig driver med, nemlig å dyrke fram noe som virkelig er inspirert av menneskehjernen. Men forskerne vet ikke helt hva det er de lager, siden de lager noe som de mener aldri har eksistert tidligere. Det omtales likevel som en slags «urinnvåner i den digitale verdenen, opplyst av den 'prometeuske' ilden i menneskehjernen». Ifølge gresk mytologi stjal Prometeus ilden fra gudene og ga den til menneskene.

Noe av målet til selskapet skal være å lage en syntetisk hjerne.

Inspirert av 40 år gammelt eksperiment

Eksperimentet med Pong skal være inspirert av et annet Pong-relatert eksperiment som ble utført blant deltakerne under Siggraph-konferansen i 1991. Da ble de som var i salen satt til å styre racketene i spillet kollektivt ved hjelp av små, fysiske racketer som var røde på den ene siden og grønne på den andre. Fargen den enkelte til enhver tid valgte å vise, ble registrert av en datamaskin og påvirket spillet, som ble vist på et lerret. Hvordan det gikk, vises i videoen nedenfor.

En vitenskapelig artikkel om forskningen er tilgjengelig på denne siden.