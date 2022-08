Elon Musk vil stikke ørsmå tråder inn i folks hjerner – nå skal Neuralink-teknologien demonstreres

Elon Musk er en mann med mange jern i ilden, og ett av dem er et prosjekt ved navn Neuralink – som i korte trekk innebærer å koble teknologi til menneskehjernen, i en relativt bokstavelig forstand. Nå skal vi omsider få en reell demonstrasjon av løsningen, melder Engadget.

I en Twitter-melding kunngjør Musk at det skal avholdes et «show and tell»-arrangement om Neuralink på selveste Halloween, den 31. oktober. Akkurat hva han har tenkt å vise frem ville han dessverre ikke dele, så det gjenstår å se hva som er planlagt.

Fanger opp hjernesignaler

Neuralink-prosjektet har ofte havnet litt i bakgrunnen av Musks mange andre prosjekter, for eksempel Starlink, men prosjektet har surret og gått helt siden oppstart.

Neuralink går i korte trekk ut på å forbedre menneskehjernen ved hjelp av en høyteknologisk metode der man fysisk integrerer teknologi i menneskehjernen. Hjerneimplantater finnes som kjent allerede, men Neuralink skal altså ta teknologien mange steg videre.

Det handler om å operere inn massevis av ørsmå tråder i hjernen på en måte som både skal være svært varsom og meget presis.

Disse trådene har til hensikt å fange opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Ved å fange opp disse feltene skal de bittesmå trådene, som fungerer som elektroder, være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Disse elektrodene er i stand til både å lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også kan gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

Musk misfornøyd med manglende fremgang

Tanken er at Dette kan få mange viktige bruksområder innen medisin, eksempelvis reparere lammelser eller kurere hjernesykdommer som Alzheimers, som teknologien i første omgang er tenkt brukt til.

Musk har tidligere uttalt at det mer langsiktige målet er å oppnå en slags «symbiose» med kunstig intelligens – noe han mener er nødvendig av frykt for at kunstig intelligens skal «ta igjen» mennesker. Entreprenøren er nemlig kjent for sin skepsis til kunstig intelligens.

Neuralink har demonstrert teknologien tidligere, i form av en apekatt som angivelig spilte dataspillet Pong ved hjelp av Neuralink-løsningen.

En del har imidlertid uttrykt skepsis overfor konseptet, og selskapet har også opplevd en del motbakke. En av medgrunnleggerne i selskapet forlot skuta i fjor, og som Business Insider rapporterte nylig er Musk angivelig frustrert over manglende fremgang. Ifølge nettstedet skal Musk ha gått til det skritt å kontakte et rivaliserende selskap ved navn Synchron om en mulig avtale.

Synchron skal allerede ha gjennomført tester av teknologien med mennesker, noe Neuralink ennå ikke har fått til, til tross for at dette har ligget i planene en stund.