Høgskolen i Oslo og Akershus er historie. Dette er Norges nyeste universitet

Fakta om OsloMet Kongen i statsråd har i dag vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Det nye universitetet får navnet OsloMet – Storbyuniversitetet. Skolestyret gikk inn for navnet med knappest mulig margin, seks mot fem stemmer, etter en debatt før jul. Norges nyeste universitet har 18.000 studenter og 1.950 ansatte. (Kilder: Universitas, OsloMet)

Utdanningsinstitusjonen har nå status som universitet med navnet OsloMet – Storbyuniversitetet.

Endringen ble vedtatt i statsråd fredag og gjelder fra samme dag.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser fram til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse.

På engelsk er navnet OsloMet – Oslo Metropolitan University.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier rektor Curt Rice.

Han leder nå Norges tredje største universitet. Oslo er for øvrig den første byen i landet med to universiteter.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet, sier OsloMet-rektor Curt Rice. Foto: OsloMet

OsloMet er også den eneste utdanningsinstitusjonen i hovedstaden som utdanner ingeniører.

De tilbyr studier ved Pilestredet i Oslo sentrum, blant annet i de gamle bryggerilokalene til Frydenlund, samt på Kjeller og i Sandvika.

Sammenlignet med Universitetet i Oslo på Blindern er studiene mindre «science»-orientert. Selv oppfatter de at de ligger nærmere næringslivet og er mer problemdrevne i forskningen og utdanningen, har prorektor Morten Irgens tidligere gitt uttrykk for overfor digi.no.

Det var 12. desember i fjor styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) godkjente universitetssøknaden til HiOA. Deretter vedtok HiOA-styret 15. desember å foreslå navnet OsloMet – Storbyuniversitetet.