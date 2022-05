Yale School of Managements Chief Executive Leadership Institute - Yale CELI for korthets skyld - har siden Russland invaderte Ukraina ført en liste over hvilke selskaper verden over som har lagt ned eller nedskalert sin virksomhet i Russland mer enn det lover og internasjonale resolusjoner krever - og hvilke som ikke har det.

Listen begynte i det små, men oppdateres daglig, og i skrivende stund er det over 1200 store og små selskaper verden over som står oppført i den. Av disse er det nesten 1000 som har begrenset sin virksomhet i Russland, og rundt 200 som i mindre grad eller ikke i det hele tatt har gjort det.

Avhengig av hvor mye de har redusert virksomheten sin i Russland, har Yale CELI gitt selskapene klassiske high school-karakterer:

Karakter A: «Withdrawal» (320 selskaper)

Karakter B: «Suspension» (412 selskaper)

Karakter C: «Scaling back» (122 selskaper)

Karakter D: «Buying time» (144 selskaper)

Strykkarakter F: «Digging in» (214 selskaper)

Flere kjente teknologiselskaper får strykkarakter

Når vi skriver dette er det mange kjente navn innen teknologi og kommunikasjon som av Yale CELI er gitt dårligste karakter. Vi tar likevel forbehold om at listene ikke er oppdatert med den seneste informasjonen.

Du kan selv søke i listen ved å benytte dens ganske avanserte og fleksible filtreringsfunksjon. Slik gjør du det:

Trykk «Filter» øverst til venstre i listen. Velg «Add condition». Velg hva slags felt du ønsker å se resultater fra, for eksempel land («Country»), bransje («GICS Industry Sector») eller karakter («Grade»). Velg hva du vil gjøre med det feltet, for eksempel inneholder, består av, inneholder ikke, og så videre. Velg søkeord eller lignende, for eksempel «Norway» eller konkret karakter, eller lignende. Vil du lage et mer avansert søk, kan du begynne på punkt 2 igjen og legge til flere kriterier. Du kan også velge om alle kriteriene må være til stede, eller om bare det ene holder, det vil si AND/OR.

Hydro

Det er ikke så mange norske selskaper på listen, men det er noen.

Ingen norske selskaper er ført opp med karakter F eller D, og eneste som har fått C-karakter er Hydro. Yale CELIs liste lenker til en uttalelse fra Hydro datert 2. mars, men dette er ikke den nyeste uttalelsen fra Hydro. Digi har mottatt denne lenken datert 31. mars fra Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland, hvor selskapet blant annet uttaler:

– Hydro besluttet 2. mars å ikke inngå nye kontrakter knyttet til russiske selskaper. Hydro har allerede redusert sine kontraktsforpliktelser og er i ferd med å redusere de gjenværende forpliktelsene for 2022 ytterligere. Selskapet har ingen ansatte, aktivitet eller investeringer i Russland.

Som årsak til at de ikke har trukket seg fullstendig ut, oppgir Hydro at det kan føre til kontraktsbrudd som vil føre til erstatningsansvar, og dermed potensielt kunne ført til ytterligere overføring av midler til russiske selskaper. Hydro skriver også at de arbeider med å redusere sine forpliktelser uten å bryte slike kontrakter, og at det kan ta noe lengre tid enn ønsket.

– Hydro fordømmer Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina og støtter sanksjonene fra EU og det internasjonale samfunnet. Hydro følger sanksjonene som iverksettes og forplikter seg til å overholde alle nåværende og nye sanksjoner fullt ut.

Andre norske selskaper

Selskapene Brav, Elopak og Yara er oppført med karakter B, «suspension», og karakter A «withdrawal» er tildelt Equinor, KLP, Orkla, Storebrand og Vinmonopolet.

Det er selvsagt mange norske selskaper som har trukket seg ut av eller nedskalert sin virksomhet i Russland, og som ikke er ført opp i listen overhodet. For eksempel overlot Amedia i april kontrollen over sine russiske trykkerier til nobelprisvinner Muratov.