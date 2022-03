Microsoft stanser aktivitet i Russland

– Det å avslutte mange aspekter av vår drift i Russland er i tråd med myndighetenes sanksjoner, skriver Microsoft i en uttalelse ifølge Sky News.

Selskapet legger til at de har agert mot russiske dataangrep på mer enn 20 ukrainske organisasjoner innen statlig virksomhet, IT og finans, samt at de jobber for å bistå ansatte som har måttet flykte fra Ukraina.

Microsoft slutter seg dermed til rekken av vestlige selskaper som stanser sin drift i Russland. Også teknologiselskaper som Apple, Oracle og SAP har forlatt landet.