Høyesterett skal bestemme om Tidal må utlevere serverdata

Kan norsk politi gjøre ransaking av data som ligger på en server i utlandet? Dette spørsmålet må Høyesterett ta stilling til tirsdag.

– I denne saken har politiet via en PC og en linje fra Norge lastet ned materiale som lå lagret på en server i utlandet. Det er slik norsk politi gjør det i dag i mange saker. Hvis Høyesterett skulle komme til at dette ikke er lov, vil det få stor betydning for praksis, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til NTB.

Etterforsker mulig bedrageri

Bakgrunnen for saken er mistanke om grovt bedrageri knyttet til strømmetjenesten Tidal, som har hovedkontor i Norge. Selskapet er eid av flere internasjonale artister, deriblant Jay Z. Selskapet Tidal er verken mistenkt eller siktet i saken.

I en prisbelønt avsløring i mai i fjor skrev Dagens Næringsliv at lyttertallene hos Tidal var blitt manipulert og at enkelte artister derfor hadde fått større utbetalinger enn de skulle hatt – på bekostning av andre artister.

– I perioden fra februar 2016 til mars 2016 rapporterte selskapet til sine kontraktsmotparter at sangene fra albumene til artistene Kanye West og Beyoncé var blitt avspilt ca. 320 millioner ganger. Disse avspillingene hadde ikke sitt grunnlag i reelle avspillinger foretatt av selskapets fysiske brukere, men skyldtes mest sannsynlig manipulasjon av avspillingstallene, hevder politiet i rettsdokumenter sendt inn til Oslo tingrett.

Tidal avviser og bestrider påstandene i Dagens Næringsliv.

Sa stopp

Tidal-medeier og superstjerne Nicki Minaj ankommer Tidals-kontorer i Lakkegata i Oslo tidligere i måneden. Selskapet er i strid med Økokrim om utlevering av serverdata. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Økokrim vet ikke hvem som eventuelt står bak den angivelige datamanipulasjonen. For å undersøke saken gjennomførte de en ransakelse hos Tidal i desember, men da de ville kopiere serverdata, sa strømmelselskapet stopp.

Tidal bestrider ikke at vilkårene for ransaking og beslag i Norge er oppfylt, men de mener politiet må holde seg unna serverne.

– Saken dreier seg om hvorvidt påtalemyndigheten i Norge kan ta direkte beslag i datamaterialet som er lagret på servere i utlandet. Dette er et prinsipielt spørsmål som skal avklares av Høyesterett, sier advokat Fredrik Berg, som fører saken for strømmeselskapet.

Han vil ikke kommentere hvorfor Tidal ikke vil gi Økokrim tilgang til serverne de ønsker.

Viser til folkeretten

Både tingretten og lagmannsretten har bestemt at Tidal må utlevere serverdataene, men selskapet har altså anket til siste instans.

Selskapet trekker fram suverenitetsprinsippet i folkeretten i sin argumentasjon. Dette prinsippet innebærer at det kun er staten i hvert enkelt land som kan utøve tvang. Det ville for eksempel vært helt utenkelig at norsk politi tok seg inn i et hus i Sverige for å pågripe noen eller gjøre ransakelser.

– Spørsmålet saken reiser, er om det er en krenkelse av den andre stats suverenitet, der norsk politi ved ransaking og sikring av data fra server i utlandet gjør dette via nettverk og tilgangsrettigheter fra Norge, skriver lagmannsretten i sin kjennelse.

Tvangsbruk i Norge

Rent konkret foregår ransakingen ved at politiet pålegger Tidal-ansatte i Norge å utlevere innloggingsinformasjon til servere, epost- eller skytjenester og deretter logger seg inn.

Lagmannsretten slo fast at det norske lovverket gir politiet rett til å gjøre dette – fordi selve tvangsbruken ved å be om innloggingsinformasjon skjer i Norge.

– Så lenge den ansatte har tilgang på de aktuelle opplysningene lagret i utlandet fra avdelingskontoret i Norge, vil dette ikke krenke den andre stats suverenitet, skriver lagmannsretten.

Nå er det opp til Høyesterett å vurdere om dette er riktig tolkning av lovverket.

– Så vidt jeg vet er dette den første saken av dette slaget i Norge. Problemstillingen har blitt behandlet i en rekke internasjonale fora og domstoler, med ulike utfall. Det mangler et klart internasjonalt regelverk på dette området, sier statsadvokat Horn.