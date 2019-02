Spotify utestenger annonseblokkere

Spotify kom i går ut med nye brukervilkår som forbyr bruk av tjenester som er kapable til å stenge annonser ute. Følgende står under brukerhåndbok-delen av brukervilkårene:

«Circumventing or blocking advertisements in the Spotify Service, or creating or distributing tools designed to block advertisements in the Spotify Service.»

Brudd på dette vil kunne resultere i permanent utestengelse fra Spotify. Dette gjelder kun de som benytter seg av gratisversjonen av Spotify, da premium-brukere slipper annonser.

Spotify har aldri tatt så drastiske tiltak før når det gjelder såkalte «ad blockers». Tidligere har musikktjenesten sendt e-poster til brukere som har benyttet seg av annonsefjernende tjenester og suspendert kontoene inntil disse ulovlige tjenestene hadde blitt avinstallert.

Tidligere rapporter har hevdet at rundt 2 millioner brukere med gratis Spotify-kontoer har bevisst gjort tiltak for å slippe unna annonser på ulovlig vis.

De nye brukervilkårene vil ta effekt fra og med 1. mars 2019 ifølge theverge.com. Spotify vil da ha muligheten til å permanent utestenge profiler som bryter disse nye vilkårene.