Høyre vil ha eksportløft for IKT-næringen neste periode

Norge ligger langt foran mange andre land når det gjelder digitalisering.

– Når de begynner å etterspørre digitale løsninger, utgjør det en enorm mulighet for norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Skal vi utnytte det, må vi tenke smart, sa Solberg.

– Jeg vil derfor i dag varsle at Høyre i neste periode vil ta initiativ til et eksportløft for IKT-næringen, sa Solberg.

Det innebærer at partiet vil se på hvordan offentlige IKT-prosjekter kan bidra til økt kompetanse og mer eksport.

Fjernarbeid

Digitalisering gir en enklere hverdag for folk og næringsliv og frigjør ressurser. Kan Norge også få til en satsing på nye arbeidsplasser innen digitalisering, kan det gi oss enorme muligheter, framhevet Solberg.

– Da blir det vinn-vinn-vinn, sa hun.

Flere virksomheter har den siste tiden valgt å satse på stillinger uten noe geografisk tilknytning til arbeidsplassen. Bosted vil være irrelevant for jobben du kan utføre hjemmefra, og stillingene får permanent hjemmekontor, også etter at pandemien er over.

