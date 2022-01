HP kommer med flere nyheter: Slår på stortromma

Det er ikke lenge siden vi testet HP Dragonfly G2. En forbedret utgave av den ganske revolusjonerende PC-en de kalte Dragonfly. Når G1 kom var det ikke mange fullt utstyrte bærbare PC som krøp så vidt under kiloen. Riktignok med et ganske lite batteri.

Nå er turen kommet til nok en generasjon øyenstikker; generasjon 3 – G3. Den, og de andre nyhetene, har fått en overhaling for å være enda bedre hybride arbeidsredskaper. Her skal det å se og bli sett være fremhevet. PC-ene skal både være både være arbeids- og kommunikasjonsredskaper. Alle sammen har blitt ytterligere hvassere på sikkerhet. Hjemmekontoret er ofte ganske utsatt.

Dragonfly G3, og de andre nye PC-ene som lanseres, har fått nye filtre for å få ansiktet ditt til å se presentabelt ut. Slikt er jo utbredt på mobiler, men nå kommer det jammen til PC-er også. Du kan sette preferansene i myHP så blir du pen i Zoom, Teams og på andre plattformer også.

Penere: HP har utviklet programvare som forbedrer bilde i webkameraet og i særdeleshet i ansikter. Dette er en mellomvarme som gjør at funksjonaliteten fungerer på alle videomøte-plattformer Foto: HP

Bedre webkamera

De nye modellene har fått et bedre og mer avansert webkamera. Det har en oppløsning på 5 MP og kan lukkes fysisk med en knapp på tastaturet. Når du er i et videomøte kan du bestemme om du vil at kameraet skal vise deg bra brystet og opp eller bare hodet. Det er også kommet en funksjon kalt «walk and talk». Den sørger for at mikrofonene plukker opp stemmen din klart selv om du beveger deg rundt opptil tre meter fra kameraet. Dette er nok for at du skal kunne røre deg selv om du vanligvis sitter i møte etter møte på hjemmekontoret. Litt bevegelse er bra.

Mikrofonene er plassert på kanten av skjermen. De fungerer enten skjermen er oppe eller når den er lukket fordi du bruker en ekstern skjerm. Ifølge HP vil de nye modellene ha innebygget AI som fjerner bakgrunnsstøy. Det er bra på hjemmekontoret når unger driver på i bakgrunnen.

Den berøringsfølsomme skjermen får også hjelp av en ny og bedre penn. HP melder at brukerne benytter PC-ene mye mer som pennbaserte tegneredskaper enn før.

3:2

Den største nyheten er kanskje at Dragonfly-familien, ja for nå er det blitt en familie, kommer med et nytt skjermformat. De får en 3:2 format skjerm i stedet for 16:9. Det betyr litt mer skjerm i høyden. Det er vi enig i er en god ting. Huawei har hatt 3:2 i årevis og HP har brukt formatet i Spectermaskiner.

Høyere: De nye Dragonfly G3 modellene har fått en høyere skjerm i 3:2-format. Det betyr mer plass. Foto: HP

En større skjermflate er alltid bra, men PC-ene blir selvfølgelig litt høyere. Det vil si arealet øker litt. Likevel har HP holdt vekten litt under kiloen. Riktignok med et batteri du heller vil bytte mot et som er litt større selv om vekten vipper litt over kiloen.

Litt større «grunnflate» gir et par andre muligheter også. Dragonfly G3 har både større taster og større berøringsflate.

Den nye modellen er også utstyrt med det HP kaller intelligent lading som også optimaliserer strømforbruket. Vi får håpe det fungerer for det er skjermen og Intel-prosessoren som virkelig trekker energien ut av batteriet.

Raskere

De nye modellene vil komme med en ny 12. generasjon Intel-prosessor; Alder Lake. Kanskje den vil få Intel opp av grøfta de er havnet i. Apple har jo knust dem, både på ytelse og strømforbruk. Hvordan Alder Lake versjonen for bærbare PC-er kommer ut i sammenlikning er fremdeles i det blå, men den vil forhåpentligvis gi både mer ytelse og batterilevetid. Ny hukommelse basert på den nye LPDDR5 standarden skal også bidra til det.

Mer plass til å områ seg på: En høyere skjerm gir mer plass til tastatur og mye bedre plass til berøringsflate. Som for god hjelp av den trykkfølsomme skjermen Foto: HP

Chromebook

Det er neppe noe Microsoft setter pris på, men Dragonfly 3G kommer også i en Chromebook-utgave. Googles operativsystem for PC-er skulle jo gjøre dem veldig billige. Vi kan neppe forvente at dette mesterverket blir særlig billig, men du sparer i det minste lisensen til Windows.

Bedre trådløs forbindelse

G3 versjonen av Dragonfly vil fås med 5G innebygget og den aller siste wifi-standarden; wifi6E. Det høres fornuftig ut. De fleste laster nok ned mer med PC-en enn med mobilen.

Mye mer

Vi synes Dragonfly G3 er mest interessant, men HP har et vell av nye produkter på gang. En ny Envy Desktop, som gjør seg best på gulvet, skal gi det de kaller evne til å skape uten grenser. Her lukter det markedsførere! For de som ikke har tatt skritter over til bærbare er kanskje nye HP Z2 Mini G9 Desktop et godt alternativ.

Det kommer også nye virkelig svære skjermer i 34 og 40 tommers format. Sistnevnte med 5K ganger 2K oppløsning. Og en ny svært kraftig bærbar; HP ZBookFirefly G9. De har virkelig valgt seg fluer som betegnelse. Men vi tipper at det aldri kommer noen HP Spyflue eller Klegg.

Vi noterer også at det kommer mange nye EliteBook modeller i ulike prisklasser, både med Intel og AMD-prosessorer. Dette er jo en av PC-en næringslivet i Norge kjøper mest av og de får de fleste av oppgraderingene som Dragonfly år. Med unntak av at skjermformatet ennå er 16:9. Det kommer nok senere.