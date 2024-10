HP-topp om KI: Teknologien holder på å demokratisere en hel verden HPs nordiske KI-topp mener at kunstig intelligens vil gi ny kunnskap til folk over hele verden. Firmaer bør benytte lokale løsninger for å sikre egne data, mener han.

Albert Bruhner, HPs sjef for KI og datavitenskap i Norden, mener det mest revolusjonerende med KI er at man nå kan få hjelp til å lese og forstå all verdens informasjon. Foto: Gabrielle Graatrud

Gabrielle Graatrud 5. okt. 2024 - 05:00