HTC satser på næringslivet med høyoppløste VR-briller

HTC Vive lanserte i kveld to nye VR-briller på den digitale konferansen Vivecon, som passende nok også blir arrangert i VR. Begge systemene kommer med 5K skjermoppløsning (2,5K per øye) og 120 graders synsfelt:

Vive Pro 2: Laget spesielt for gaming og det ypperste av VR-opplevelser. Har 120 Hz skjermoppdatering i brillene og krever en kraftig PC (tilsvarende GeForce RTX 20-serie eller AMD RadeonTM 5000) for å levere full ytelse. Bruker som forrige generasjon eksterne romsensorer for størst mulig nøyaktighet.

Vive Focus 3: Helt frittstående VR-briller som ikke krever tilkobling til egen PC eller eksterne romsensorer, men kan kobles til PC for spesielle applikasjoner. Også disse brillene har 5K-oppløsning og 120 graders synsfelt, men oppdateringene er begrenset til 90 Hz. Brillene har et integrert Qualcomm Snapdragon XR2-system.

– Spennende lansering

Vi har snakket med den norske VR-veteranen Kim Baumann Larsen, som umiddelbart synes den nye lanseringen er spennende.

– Vive Focus 3 ser ut til å være en veldig spennende løsning for bruk i næringslivet, der det har vært en mangel på gode alternativer. Det har for eksempel vært vanskelig å komme inn i business-programmet fra Facebook med Oculus Quest 2. Jeg tror Focus 3 kommer til å finne sitt marked, selv om prisen er relativt høy, sier Kim Baumann Larsen til Digi.no.

Selv om han også er imponert over Vive Pro 2, er det én ting han reagerer på:

– Jeg stusser på at det ikke finnes en god løsning for å pixelstreame innhold trådløst fra PC, slik at man slipper å være tilkoblet med ledning. Fremtiden her er trådløs. Man kan riktignok kjøpe en egen adapter, men dette er ikke en veldig god eller stabil løsning, sier Kim Baumann Larsen.

For næringslivet

Mens konkurrenten Oculus med sin relativt rimelige Quest 2 satser på både næringsliv og private kunder, er HTC Vive tydelige på at Focus 3 er laget primært for næringslivet. Det viser også prislappen på nesten 15.000 kroner.

Samtidig lanseres et sett av verktøy som er laget spesielt for bedrifter, for eksempel å kunne administrere og oppdatere flere VR-briller samtidig. Det finnes også egne verktøy for opplæring med simulering og virtuelle møteplasser med Vive Sync.

Høy oppløsning

Skjermoppløsningen med 2,5K (2448x2448) pr. øye vil være en merkbar forbedring fra forrige generasjon, og også fra den åpenbare konkurrenten Oculus Quest 2. Oppløsning i VR-briller har til nå vært preget av den såkalte «screen door»-effekten, med synlige piksler som motvirker følelsen av å være i en kunstig virkelighet. Høyere oppløsning er også viktig for å kunne lese tekst og se detaljer på en god måte i VR, noe som er spesielt viktig for bedrifter som bruker VR. Men de nye brillene har også et større synsfelt, slik at den faktiske effekten i oppløsning ikke nødvendigvis er så stor.

Forhåndsbestilling av Vive Pro 2 kan gjøres fra 11. mai, til salgs 4. juni. Veiledende norsk pris er satt til 8 499 kr. Vive Focus 3 er til salgs fra 24. juni, med veiledende pris på 14 800 kr.