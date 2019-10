Huawei 0 – Ericsson 1

NYDALEN (digi.no): Det er en stund siden Telia og Telenor satte i gang tester med 5G, men det er det 5G har vært til nå; tester. På en pressekonferanse i dag fortalte Telias norgesjef Abraham Foss at de har inngått en kontrakt med Ericsson om en full utskifting av alt radioutstyret i basestasjonene for hele Norge.

Arbeidet begynner i april i Lillehammer og i løpet av 2023 skal utstyret være skiftet ut. Da vil alle basestasjonene være utstyrt for å kjøre 5G. I tillegg skal alt utstyret som kjører 2G og 4G også byttes. Det betyr at stasjonen vil kjøre alle dagens frekvenser og de som kommer til i perioden.

– Vi starter et stort 5G-tog nå og det skal holde høy fart. Det er et år siden vi startet en 5G-test i Nydalen og vi har flere gående, men dette er et løfte om å knytte sammen Norge med den nye teknologien. Vi var først med 4G, med 4G+ og med Narrowband IoT, og det forplikter, sier Teliasjefen.

Smartere: Teliasjef Abraham Foss vil gjøre Norge smartere med 5G. Det var nok aller smarteste å slå Telenor i kappløpet om å annonsere utbyggingsplanene. Foto: Odd R. Valmot

Valgt på konsernnivå

Valget av Ericsson er gjort på konsernnivå, selv om Foss sikkert også har hatt et ord med i laget. Det er de som fordeler leverandørvalg mellom de ulike landene og markedene. For Norges del ble det Ericsson.

Dette er ikke en ukjent leverandør for Telia for de benytter Ericsson i Nord-Norge, men Huawei i sør. Det at Telia nå velger den svenske produsenten er nok et hardt slag for den kinesiske leverandøren, som ganske sikkert kunne tilby enda mer avansert teknologi, muligens også til lavere pris.

Politikk

Den politiske kostnaden har nok veid tungt for avgjørelsen.

– Vi er bare opptatt av sikkerhet og overlater valget av leverandør til teleoperatørene, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i sin gratulasjonstale til Telia. Hva som ligger bak de ordene er ikke godt å si, men de betyr neppe at departementet har satt ned foten for Huawei.

Astrup uttrykker at han er svært fornøyd med Telias utbyggingsbeslutning.

– 5G er noe som virkelig kan bidra til at næringslivet og nye offentlige tjenester får fart på Norge, men også folk flest vil få glede av dette. Dette passer godt med den jobben jeg er satt til å gjøre, nemlig å høste så mange fordeler som mulig fra digitaliseringen av landet vårt, sier han.

Astup lover at regjeringen skal legge til rette for god regulering og at det ikke skal mangle frekvenser, men det er opp til teleoperatørene og gjøre jobben rundt om i landet.

– Telias beslutning i dag vil gjøre at Norge kan legge seg i front av den 5G-utbygging som kommer i alle land etter hvert, sier han.

En ny verden

– Vi skal være navet i det nye norske digitale økosystemet, proklamerer Teliasjefen. Han lover et vell av applikasjoner og brukeranvendelser og helt nye muligheter for å smelte sammen den fysiske verden med den digitale.

AI, AR, VR, gaming og mange andre bruksområder vil bli viktige, men aller viktigst er forretningsmarkedet. De, og for eksempel nødnettet, kan til og med få etablert sine egne nett med skivedelingsteknologien som ligger i 5G.

– Dette er dagen for de store ord og Norge vil bli smartere med 5G. Det er en uttalelse vi kan støtte opp med bevis, sier han.

Starter på Lillestrøm

Utrullingen, som skal være helt ferdig i 2023, begynner på Lillestrøm neste år. Utrullingsplanen er klar og skal gi mye mer kapasitet, kortere svartider og alle de andre fordelene 5G kan by på. Samtidig vil både 4G og 2G få et løft av den nye elektronikken og ikke minst de nye antennene som skiftes ut samtidig.

Ericsson er naturlig nok ekstremt fornøyd med Telias valg og refererer til et samarbeid som har vart i 130 år.

Jenny Lindqvist, som er Ericssons sjef for Norden og Sentral-Europa, sier at selskapet nå har 2/3 av alle 5G-installasjoner som er i drift i verden. Det er USA som har de fleste og her er utrullingen kommet godt i gang. Det at USA heller ikke tillater Huawei er nok en vesentlig pådriver til resultatet.

– Vi forventer en voldsom satsing på 5G rundt om i verden og vi tror den kommer til å ha enda større fart enn da 4G tok av. 5G tilbyr veldig mange nye muligheter og vi har mange flere under utvikling vi kan tilby med denne teknologien, sier hun.

Nye antenner

Antennene er en viktig komponent i utskiftingen. I motsetning til tidligere så vil selve radioenheten ikke stå inne i hytta og overføre signalet over kabel til antennene. Nå flyttes den til selve antennen og det betyr korter signalvei og mer effektive antenner.

I tillegg får antennene såkalt MIMO (multiple-input, multiple-output) som alene gjør at kapasiteten mer enn dobler seg på de lavere frekvensene og langt mer på de høyere.