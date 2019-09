Huawei har lansert verdens første mobilprosessor med innebygget 5G 

IFA, BERLIN (digi.no): Det er tradisjon at Huawei slipper til som en av IFAs hovedtalere for å vise fram det siste av forbrukernyheter. Eller snarere det som skal sitte inni det som kommer. Som forbrukersjefen Richard Yu har gjort de siste par årene brukte han talen til å introdusere den nye Kirin 990-prosessoren. Verdens første mobilprosessor med innebygget 5G-modem. Og alle de andre mobilstandardene for den saks skyld.

Rekord

Noe slikt, og alle de andre forbedringene på brikken krever selvsagt transistorer. Hele 10,3 milliarder av dem finner vi på Kirin 990, som får plass på en fingernegl. Det er litt av et hopp fra Kirin 980 som ble lansert fra samme scene for et år siden.

Nesten som Apples: Det er ingen tvil om hvem som har stått modell for Huaweis nye ørepropper, men disse håndterer vind bedre og er aktivt støykansellerende med inntil 15dB. Foto: Odd R. Valmot

Som vanlig er Huawei-sjefen en fryd å høre på, selv om engelsken er så som så. Han nøler ikke med å sparke både til Apple, Samsung og Qualcomm og å fortelle publikum hvor mye bedre Huawei er. Han er veldig tydelig når han beskriver hvor bra det er å ha en brikke som har integrert 5G. Det handler om å få ned strømforbruket og rett og slett om plass. Både Samsung og Qualcomm må bruke egne modembrikker for å lage telefoner med 5G.

– Se på den farten vi kan få med 5G, med en god forbindelse kan vi laste ned en 2 GB film på 7 sekunder, sier han.

Mer og bedre AI

– Den nye prosessoren har tre ganger høyere AI-ytelse enn målt mot Apple og Qualcomm. Og den er veldig mye mer effektiv. Når Kirin 990 bruker AI til å prosessere bilder gjør den det med langt lavere strømforbruk enn konkurrentene. Dessuten støtter vi langt flere selskaper og standarder på dette området. Vi ligger på over 300 mens de andre støtter hundre.

Forbedringer i AI, signalprosessering og programvare gjør at støyreduksjonen som gjøres på bilder er vesentlig bedre i den nye prosessoren. Foto: Odd R. Valmot

Huawei leder mobil AI i verden, hevder Yu. Dette er teknologi som får stadig mer anvendelse i mobiler. Det handler ikke bare om å forbedre foto, men også om shopping, utdannelse og veldig mye annet.

– For et par år siden lanserte vi mobil AI på IFA. Nå lanserer vi Mobile AI 2.0 som sammen med 5G gjør hele konseptet mye bedre på grunn av den lave forsinkelsen den nye telecomstandarden kan tilby. AI handler om å gjøre mye lokalt på mobilen, men for noen anvendelser må den snakke med nettskyen. Da er hastighet avgjørende for å få en god opplevelse.

Mer og bedre kjerner

I Kirin 990 er konseptet om å ha ulike kjerner videreført. Det er to kraftige CPU-kjerner, to middels kraftige og fire små som trekker veldig lite strøm. Det bidrar til å senke strømforbruket.

– Ingen prosessor har så mange GPU-kjerner som Kirin 990. Vi har 16 Mali G76-kjerner. Det gir seks prosent bedre ytelse enn på Qualcomm 855 med 20 prosent lavere strømforbruk, sier Yu.

Grafikkmaskin: Kirin 990 har hele 16 Mali-kjerner som tar seg av grafikken Foto: Odd R. Valmot

Mali utvikles av ARM i Trondheim, så her burde vi ha en liten grunn til å feire.

Signalprosessorene har også fått en overhaling. De som kalles 5. generasjon, er grunnen til at Huawei nå mener at støyreduksjonen i bilder er 30 prosent bedre selv om strømforbruket er 15 prosent lavere.

– Vi kan nå måle oss med speilreflekskameraer på dette området, sier han.

De gjør også at kameraet kan brukes på nye områder. Det kan lese mikrobevegelser og kan faktisk lese både pulsen og pustefrekvensen til folk man retter det mot.

To utgaver

Kirin 990 kommer i to utgaver og det er den mest avanserte som har innebygget 5G-støtte. Den andre har alle mobilgenerasjoner.

På slutten av presentasjonen fortalte forbrukersjefen at den nye prosessoren kommer i den første telefonen – Mate 30 – som skal lanseres i München om et par uker. Normalt ville det være noe som ble sett på med stor forventning, men det er stor sannsynlighet for at den kommer med Huaweis eget HarmonyOS og ikke kjører Googles apper. Da hjelper det neppe hvor rask og strømbesparende den er og hvor mange transistorer den kan by på.

And two more things

On Huawei ikke får noe fart i telefonsalget så kan de i det minste selge de nye støykansellerende øreproppene de nå lanserer. De er svært like Apple, med en stang som stikker ut og ned mot øreflippen, men i motsetning til Apples har disse altså aktiv støykansellering. Det er det så vidt vi vet bare Sony som har.

For å få best mulig ytelse har Huawei gjort som Apple og bygget in egen prosessor. Øreproppene drives av en ørliten brikke, Kirin A1.

I tillegg har Huawei patentert et design som reduserer vindstøy. De har rett og slett trukket mikrofonene litt opp i røret og sørget for at de ikke treffes av vinden.

Tro mot stilen sin demonstrerte Yu to lydopptak som var gjort av en syklist i 20 km/t. Det var umulig å høre hva han sa med Apples propper, men med FreeBuds 3 som de skal hete var talen klar.

En stor høyttaler skal sørge for lydkvaliteten og den holder til 4 timers bruk i gangen, mens etuiet har nok strøm for 20 timer.

WiFi i hele huset

Mange som plages av dårlig dekning i huset skal nå også få hjelp av Huawei. En ny ruter som med et knappetrykk kan kobles til en eller flere WiFi-slaver skal sørge for det. Det er jo et kjent konsept, men i dette tilfelle snakker ikke ruteren med slavene trådløst. De snakker via strømnettet i huset.

En ruter skal kunne snakke med inntil 15 slaver og de kommuniserer med en hastighet på 200 Mbit/s såfremt man bruker kontakter med jord.

