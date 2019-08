Huawei lanserer nytt operativsystem

Sjefen for Huaweis kundeavdeling, Richard Yu, sier at de vil benytte seg av Android-systemet framover, men at de kan bytte til det nye operativsystemet «umiddelbart» hvis de mister tilgangen til det amerikanske systemet. Det nye systemet heter HarmonyOS.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har blant annet ført til økt toll på eksportvarer og sterke restriksjoner på Huawei i det amerikanske markedet, men selskapet har likevel lagt fram svært gode resultater.

USA har anklaget Huawei for å være en sikkerhetsrisiko, noe selskapet har avvist at det er.