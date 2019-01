Huawei hevder å ha gitt spionsiktet i Polen sparken

– Huawei har besluttet å avslutte herr Wang Weijings engasjement etter at han ble pågrepet, mistenkt for å ha brutt polsk lov, heter det i en uttalelse fra Huawei lørdag.

Huawei forsøker å distansere seg fra saken etter frykt i Vesten om at selskapet kan fungere som et verktøy for kinesisk etterretningstjeneste. Australia og New Zealand har utestengt Huawei fra å delta i etableringen av det nye 5G-mobilnettet. Norge vurderer å gjøre det samme.

– Denne hendelsen har påført skader på Huaweis globale rykte, heter det i uttalelsen som er gjengitt i den statlige avisen Global Times.

Risikerer 10 års fengsel

Selskapet legger vekt på polsk påtalemyndighets uttalelse om at anklagene mot kineseren ikke kan knyttes til Huawei.

– Denne saken dreier seg kun om hans enkelthandlinger, og har ikke noe med selskapet å gjøre, sa Stanislaw Zaryn, en talsmann for Polens sikkerhetstjeneste, fredag.

Wang ble pågrepet tirsdag. Det ble også en polsk statsborger. Begge er mistenkt for spionasje.

Den polske mannen er av polsk fjernsyn identifisert som Piotr D., og han er ifølge Maclej Wasik, visedirektør for Polens sikkerhetstjeneste, kjent i kretser tilknyttet datakriminalitet. Wasik var tidligere en høytstående ansatt ved byrået for innenrikssikkerhet, en statlig etat som etterforsker spionasje og terrorisme.

Om de to blir dømt, må de tilbringe opp til ti år i fengsel.