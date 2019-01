Polen mistenker kinesisk Huawei-ansatt for spionasje

I tillegg er en polsk statsborger arrestert på bakgrunn av samme mistanke.

Maclej Wasik, visedirektør for Polens sikkerhetstjeneste, sier at arrestasjonen av de to, som fant sted tirsdag, har vært planlagt lenge.

– En polakk og en kinesisk statsborger har blitt arrestert, mistenkt for spionasje. Kineseren er en forretningsmann som jobber for et viktig telekommunikasjonsforma, sier Wasik.

Polens statlige TV-kanal identifiserer den kinesiske mannen som Weijing W., og sier at han var direktør i Polen for Huawei.

Den polske mistenkte er ifølge Wasik kjent i sirkler tilknyttet datakriminalitet. TV-kanalen identifiserer ham som Piotr D, og sier at han tidligere var en høytstående ansatt ved byrået for innenrikssikkerhet, en statlig etat som etterforsker spionasje og terrorisme.

Om de blir dømt, må de tilbringe opp til 10 år i fengsel.