Huawei-sjef irritert over udokumenterte påstander

Huaweis sjef i Norden og Baltikum, Kenneth Fredriksen, er mektig lei av påstander fra USAs myndigheter om at selskapet har sikret seg uautorisert tilgang til teleutstyr de har solgt til operatørene rundt om i verden. Denne gangen henviser han til en artikkel fra Wall Street Journal, omtalt i Inside Telecom, der kilder hevder å ha bevis for at Huawei har bakdører inn i teleutstyr. Disse skal gjøre det mulig for selskapet å få tilgang til utstyret, uten tillatelse fra eieren. Slike påstander har kommet fra ulike myndigheter i USA tidligere. Forskjellen denne gang er at mens de tidligere har sagt at de ikke trenger å bevise noe, sier de nå at de har bevis, selv om de heller ikke denne gang offentliggjør disse.

– Udokumenterte påstander

Fredriksen er ikke glad for at disse påstandene dukker opp igjen, og kritiserer også media for å formidle påstandene igjen og igjen.

– Jeg mener det begynner å bli på høy tid at media og andre begynner å se på dette i et større perspektiv, og ikke tillate at en viktig debatt drives av udokumenterte påstander, sier han.

Ikke er det nyheter heller, mener Fredriksen. Han sier britiske myndigheter for lengst har kommentert at de såkalte bevisene fra USAs myndigheter ikke holder mål.

– Britene har bakt disse opplysningene inn i sin konklusjon om at Huawei får delta i Storbritannias 5G-utbygging, sier Fredriksen.

For å rekapitulere litt, britene tillater Huawei-utstyr i deler av mobilnettet, men ikke i kjerneutstyret.

Fredriksen peker også på at Huawei vil bli tillatt i deler av Tysklands telenett, og at tyske myndigheter har fått del i de opplysningene som ligger bak påstandene om at Huawei har hatt bakdører i teleutstyr siden 2009.

– Påfallende timing!

– I mine øyne er timingen nokså påfallende, rett etter tidenes avsløring i Washington Post om at CIA har vært på eiersiden i et crypto-selskap som har levert løsninger over hele verden, sier Fredriksen.

Han peker på at Huawei hele tiden har sagt til amerikanerne, og alle andre som tviler på selskapets integritet, at de må legge dokumentasjon på bordet slik at det blir mulig å diskutere fakta.

– I likhet med våre konkurrenter leverer vi utstyr i henhold til standarder som bransjen er blitt enig om. Det handler blant annet om grensesnitt som myndighetene kan kontrollere. Det har ikke vi tilgang til. Huawei håndterer ikke kundenes data, det er det kundene, operatørene, som gjør, sier Fredriksen.

Han viser for øvrig til at Storbritannia har sjekket Huawei-utstyr over en tiårsperiode, uten å ha funnet noe som tilsier at selskapet har tilgang til informasjon som det ikke skal være tilgang til.

– Debatt basert på påstander som dette er ikke motivert av hensynet til sikkerhet. Det er synd, for å debattere robusthet og sikkerhet i telenett er viktig. Da er det kanskje litt viktigere å fokusere på det som faktisk er dokumentert av sikkerhetsbrudd, sier Fredriksen med henvisning til Crypto-skandalen.

Huawei benekter beskyldningene

Huawei har lagt ut en melding der de igjen understreker at de aldri har og aldri vil aksessere telenett uten lov, og at de heller ikke har muligheten til å gjøre det.

I meldingen snur Huawei argumentasjonen og viser til en artikkel i Washington Post tidligere denne uken som omtaler hvordan USAs etterretningsorganisasjoner har utnyttet et krypteringsselskap for å spionere på andre land i flere tiår, noe vårt søsternettsted Digi har omtalt i artikkelen: «Ledende kryptoselskap skal i hemmelighet ha vært eid av CIA og BND».