Ledende kryptoselskap skal i hemmelighet ha vært eid av CIA og BND

Selv om det i årevis har florert rykter om et skjult samarbeid med vestlige etterretningstjenester, er dette bare barnemat i forhold til det som nå skal være avdekket om Crypto AG, et selskap som helt siden det ble etablert på nytt i Sveits 1952 av svenske Boris Hagelin, har vært en leverandør av kryptoutstyr til myndigheter over hele verden.

Kjøpt av etterretningstjenester

Ifølge Washington Post, sveitsiske SRF og tyske ZDF, som har samarbeidet om saken, skal Crypto AG fra 1970 i hemmelighet ha vært eid av amerikanske CIA og den den gang vesttyske etterretningstjenesten Bundesnachrichtendienst (BND).

BND skal ha trukket seg ut seg ut i 1993, angivelig på grunn av frykt for å bli avslørt. CIA skal ha fortsatt som eier fram til 2018, da selskapet ble solgt til to nyopprettede selskaper. Operasjonen skal ha hatt navn som «Thesaurus» og «Rubicon». Den skal internt i CIA ha blitt omtalt som århundrets etterretningskupp.

Tilgang til hemmelige rapporter

Informasjonen om eierskapet og hvilke muligheter dette har gitt, skal stamme fra graderte CIA- og BND-rapporter som Washington Post og ZDF skal ha fått tilgang til, i tillegg til intervjuer med både nåværende og tidligere ansatte i etterretningstjenestene og Crypto AG.

Ifølge Washington Post skal BND og CIA, med hjelp fra søsterorganisasjonen NSA, ha kontrollert det aller meste av virksomheten til Crypto, inkludert design av teknologien, inkludert krypteringsalgoritmene.

Dette skal ha gitt etterretningstjenestene mulighet til å avlytte kryptert kommunikasjon i land som brukte utstyr kjøpt fra Crypto. Den amerikanske avisen skriver at CIA-dokumentene indikerer at dette kan dreie seg om mer enn 120 land. 62 av disse er listet i artikkelen, inkludert 12 europeiske land, også enkelte Nato-land.

Kjent av flere land

Ingen av landene i det som kalles for Nine Eyes-alliansen – USA, Storbritannia, Canada, Australia, New Zealand, Danmark, Frankrike, Nederland og Norge – er med i listen, men det er ingen grunn til å tro at den er komplett. Ifølge DN skal Kongsberggruppen ha brukt krypteringsteknologi levert av Crypto AG.

Bakdørene i kryptoløsningene skal ha blitt utnyttet til å avlytte blant annet mullaene i Iran under gisseldramaet i 1979, det argentinske forsvaret under Falklandskrigen, drapskampanjene til søramerikanske diktatorer og libyske tjenestepersoner som skal ha gratulert hverandre med bombeangrepet ved La Belle-diskoteket i Vest-Berlin i 1986.

I tillegg til (Vest-)Tyskland og USA, viser CIA-rapportene at minst fire andre land – Israel, Storbritannia, Sveits og Sverige – enten skal ha visst om operasjonen eller ha mottatt opplysninger fra den. Sverige skal ha vært med på listen på grunn av grunnleggerens tilknytning til landet.

Avviser at det er forbindelser i dag

Som nevnt er de opprinnelige eiendelene til Crypto AG i dag eid av to ulike selskaper. CyOne leverer sikkerhetssystemer kun til de sveitsiske myndighetene, mens svenskeide Crypto International har overtatt varemerket og den internasjonale virksomheten.

Begge selskaper avviser at de har noen forbindelser med noen utenlandske etterretningstjenester.

Styreformann i Crypto International er svenske Andreas Linde. Han sier ifølge Washington Post at han ikke hadde noe kjennskap til selskapets forbindelser til CIA og BND før han nylig ble konfrontert med dette av journalister.

– Vi i Crypto International har aldri hatt noe forhold til CIA eller BND, og vennligst siter meg. Dersom noe av det du sier er sant, så føler jeg meg fullstendig forrådt, og min familie føler seg forrådt, og jeg tror det vil være mange av de ansatte og kundene som vil føle seg forrådt, sier Linde.

Uttalelse om avsløringene, gjengitt på nettstedet til Crypto International. Skjermbilde: digi.no

Avviklingen av Crypto AG i 2018 skal ha blitt håndtert av det samme advokatfirmaet i Liechtenstein som tok seg av salget av selskapet til CIA og BND 48 år tidligere.

Etterforskning

Sveitsiske myndigheter kunngjorde denne uken at det skal settes i gang en etterforskning av båndene Crypto AG angivelig hadde til CIA og BND. Eksportlisensen til Crypto International ble ifølge Washington Post inndratt tidligere denne måneden.

Washington Post bemerker at timingen for dette er besynderlig, siden dokumentene fra CIA og BND indikerer at sveitsiske tjenestepersoner må ha visst om disse forbindelsene i flere tiår, uten å gripe inn før det ble klart at dette skulle bli kjent gjennom presseoppslag.

Også nederlandske Crypto Museum har deltatt i undersøkelsene som har ført til avsløringene. På museets nettsted finnes det ytterligere informasjon.