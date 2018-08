Huawei utestenges internasjonalt, men ikke i Norge

I USA og Australia er mobil- og utstyrsgiganten Huawei blitt forbudt å bygge ut mobilnettene av frykt for spionasje og manglende sikkerhetssamarbeid med Kina, ifølge Tek.no.

I Australia tolker en analytiker forbudet som et svar på Kinas lovgiving fra i fjor, der kinesiske selskaper ble forpliktet til å bidra til landets informasjonssamling, ifølge VG.

Også i Europa er det blitt advart mot selskapet, men i Norge har de to største mobilnettene store innslag av utstyr fra Huawei. Både Telenor og Telia understreker samtidig til Tek.no at deres systemer er trygge, og at de har kontroll på hvem som har tilgang på nettverkene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til VG at departementet har lagt seg merke til hvordan ulike operatører bygger ut i Norge.

– Departementet vil vurdere flere mulige tiltak for å sikre norske mobilnett. I dette vil også vurderinger knyttet til utstyr i norske telenett fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, inngå.

Solvik-Olsen sier departementet følger den internasjonale utviklingen løpende og at departementet, som en del av arbeidet med den nye sikkerhetsloven, vurderer om det skal tydeliggjøres krav til utstyrsleverandører.