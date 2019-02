Slik er Samsungs brettbare mobiltelefon

Samsung avholdt et spektakulært lanseringsarrangement i San Fransisco, og ikke uventet var det nye Galaxy S10 som var showets store stjerne. Selskapet hadde imidlertid også en annen rakker i ermet, nemlig sin første brettbare mobiltelefon – et produkt det har gått rykter om.

Den nye mobilen, som Samsung selv bedyrer tilhører en helt ny mobilkategori, heter passende nok Galaxy Fold og har altså den uvanlige egenskapen at den kommer med en stor skjerm som kan foldes sammen på innsiden – samtidig som den har en «vanlig» skjerm på utsiden.

Åtte år med forskning

Mobilen er ifølge produsenten resultatet av over åtte år med avansert ingeniørkunst og skjerminnovasjon som har funnet sted siden Samsung presenterte den første prototypen med brettbar skjerm helt tilbake i 2011.

Samsung skriver i en pressemelding at Galaxy Fold byr på et helt nytt plaststoff som gir skjerm som er halvparten så tynn som på en vanlig mobil, og skjermen byr også på en spesiell hengselmekanisme med sammenkoblede tannhjul.

Med den spesielle skjermen byr mobilen naturlig nok også på ny app-funksjonalitet. Mobilen kan ifølge Samsung åpne opptil tre aktive apper samtidig uansett hva man driver med.

I tillegg har mobilen det Samsung kaller app-kontinuitet, som innebærer sømløse overganger mellom den ytre skjermen og den store, utbrettbare skjermen. Det betyr blant annet at appene automatisk vises på den skjermen man bytter til når mobilen åpnes og lukkes.

12 GB minne

Når man tar eller redigerer bilder, eller bedriver andre typer aktiviteter mens mobilen er sammenfoldet kan man brette ut mobilen ut for å få bedre oversikt og større flate å jobbe på uten at dette byr på avbrudd.

Den store skjermen på innsiden er på 7,3-tommer, mens skjermen på utsiden måler 4,6 tommer. Av øvrige spesifikasjoner finner vi den nye Snapdragon 855-brikken under panseret, sammen med saftige 12 GB minne og 512 GB lagringsplass.Batteriet er på 4380 mAh.

Ellers er kameraløsningen ganske heftig. Mobilen byr på hele tre kameraer på baksiden; et ultravidvinkel-kamera på 16 megapiksler, et vidvinkelkamera på 12 megapiksler og et teleobjektivkamera på 12 megapiksler. I fronten finner vi en dobbel løsning bestående av et vidvinkelkamera på 10 megapiksler og et dybdekamera på 8 megapiksler.

All denne maskinvaren koster penger. Mobilen har en startpris på rett under 2000 dollar, som fort nok vil tilsvare rundt 20 000 kroner her på berget. Den skal bli tilgjengelig i løpet av andre kvartal 2019.

