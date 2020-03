Huawei ypper til kamerakamp – her er nye P40

Det blir mer og mer klart at det er kameraer som er i hovedvåpenet i frontlinjen der mobilprodusentene kjemper mot hverandre. Hvem kan dytte de meste banebrytende kameraene inn i sine toppmodeller? Bare kort tid etter at Samsung imponerte verden med sine tre nye Galaxy S20-telefoner så svarer Huawei med hele fire utgaver av deres nye P40. Selvfølgelig er det toppmodellene som skal imponere mest, og P40 har forbløffende detaljer.

Som ventet ville kineserne slå til med kameraer som skal ta ledelsen. Og mye kan tyde på at spesielt de to øverste modellene vil utfordre det Samsung nettopp lanserte. Ikke bare det. De legger seg også godt under i pris hvor både Apple og Samsung har lagt seg faretruende nær 15 000 kroner.

Heldigvis for Samsung sliter Huawei med Donald Trump som har forbudt Google å levere sine apper til dem. Det gjør at P40 nå skal inn i kampen med en hånd i fatle. Før de bygger ut sin egen appbutikk er det nok mange som heller vil ha en telefon med full Googlestøtte.

Heldigvis for Huawei gikk det ikke så galt for dem selv med Donald Trump på ryggen. De har et fenomenalt hjemmemarked hvor deres egen app-butikk fungerer utmerket. Dessuten har de solgt godt med telefoner som ikke er rappet av forbudet. Resultatet er 240 millioner mobiler i fjor.

Veldig billig til passe dyrt

Konkurransefaktor nummer en: Det er kamerariggen som skal selge telefoner når Trump legger hindinger i veien. Foto: Odd Richard Valmot

P40 lanseres i tre modeller. I tillegg dytter de ut to billigmodeller med etternavnet lite. De burde heller hett noe annet, for spesifikasjonene på disse er i en lavere divisjon. Den mellomste i serien P40 Pro vil koste 11.490 kroner. Den litt mer sparsomt utstyrte utgaven P40 koster to tusen kroner mindre, mens prisen på P40 Pro Plus, som først kommer i juni er ikke kjent ennå. Vi tipper den legger seg helt opp til det Apple og Samsung tar for sine toppmodeller.

De nye P40-modellene har selvfølgelig den nye Kirin 990-prosessoren med innebygget 5G.

Når Huawei nå lanserer de nye toppmodellene er det som vanlig ikke uten beskjedenhet. De snakker om «sprakende design» og bruk av farger. Ikke mindre en «next level design» og et «big bang» innen foto. Det får oss til å lure på hvilke ord som skal brukes når P50 kommer om et års tid. Vi får sitere Donald Trump; – Vi får se.

Imponerende: Kameraspesifikasjonene til den kommende plussmodellen er bare å ta av hatten for. Foto: Huawei

Størst sensor

Samsung satte nettopp målestokken for hvor stor sensor en toppmodell bør ha med sin 1/1,33 store 108 MP-sensor. I P40 Pro overgår Huawei den med å være litt større. De har en som er 1/1,28, noe som er enda mer å fange lys på. I motsetning til Samsung så stopper de på 50 MP, altså under halvparten av antallet megapiksler. Om det betyr noe, gjenstår å se. For under normalfotografering slår begge sammen piksler til et mer håndterlig antall med tanke på filstørrelse, og for at hver pikselgruppe til sammen samler nok lys til å utgjøre en «superpiksel».

Størst sensor: Huawei peker på at de nå har den største mobilkamerasensoren. Litt større enn samsungs nye. Foto: Huawei

Men det er mulig at større piksler i utgangspunktet kan ha noe å si med hensyn til superpiksler som er satt sammen med såkalt pikselbinning.

Norge om natten: Vi får være fornøyd med at Huawei velger motiver fra Norge når de skal vise hva lang eksponerinstid om natten kan prestere. Foto: Huawei

I motsetning til andre bruker Huawei et RYYB-fargefilter i stedet for det vanlige RGGB-filteret. Ved å erstatte de grønne filtrene oppå sensorelementene så får de mye mer lys inn på sensoren. Det at de ikke får «ekte» grønnfarger er ikke noe problem. Det regner algoritmen ut, akkurat som algoritmer regner ut sorthvittverdiene i pikslene selv om de har fargefiltre over seg. Det at sensoren får 40 prosent mer lys på denne måten, burde i det minste gi eksepsjonelle nattegenskaper.

Gamlelandet: Huawei boltret seg i det norske nattemørket på den websendte internasjonale pressekonferansen. Foto: Huawei

Mikrotest:

Vi har fått en P40 Pro til test en liten stund før dette skrives og vi klarte ikke å dy oss. Så vi sjekket om den kunne «se noe som helst» i et nesten mørkt rom i kjelleren. Vi så ingen ting. Men under over alle under; det dukket opp et bilde etter at telefonen hadde brukt mye tid og tatt en drøss bilder. Vi gjorde det samme med Samsungs S20 Ultra, som vi nylig priset opp i skyene for nattegenskaper. Med god grunn også. Men vi kan konstatere at P40 Pro gjør en enda bedre jobb i mulm og mørke. Dette er dypt imponerende, men bare en liten smakebit så langt.

Uansett er dette en sensor med dobbelt så stort areal som i P30, og den var stor da den kom. I følge Huawei skal den også ha ekstremt god (verdensledende) autofokus.

Supertele

Noe av det som virkelig imponerer med Samsungs S20 Ultra er telekameraet. Telefonen har som Huawei lanserte i P30 et linsesystem montert i en lysbane med periskop. Det vil si at sensoren står normalt på hovedkortet slik at avstanden fra sensoren til linsen blir mye større uten at sensoren må krympes. S20 Ultra har 4X optisk forstørrelse, men en 48 MP sensor sørger for at man kan gå inn i bildet uten å tape oppløsning og klare 30X, såkalt hybrid zoom.

Zoom: Til sommeren kommer plussmodellen som hever nivået i optisk forstørrelse til 10X. Foto: Huawei

Huaweis P40 kommer med to ulike zoomlinser. P40 har et vanlig zoomkamera med 3X forstørrelse og en 8 MP sensor. P40 Pro har et periskop-oppsett med 5X forstørrelse, og en 12 MP sensor som tillater litt klipping i bildet. Det betyr at dette kameraet klarer 10X hybridzoom. Men her har vi også både optisk zoom og det de kaller en oppgradert elektronisk stabilisering. Slikt kommer godt med når man fotograferer med stor forstørrelse. Telekameraet har en sensor med RYYB-fargefilter så nattbilder skal bli mye bedre.

P40 Pro Pluss er alene om den virkelig revolusjonerende løsningen. Her finner vi hele 10X optisk zoom og en 8 MP sensor i bunnen av lyskanalen. Det gjør at de kan hybridzoome til 20X og dra det helt opp til 100X. Vi får se hvordan det står seg mot Samsungs tilsvarende påstand. Men uansett; 10X optisk forstørrelse er imponerende.

Kameraet har også det samme 3X zoomkameraet vi finner i den minste utgaven som skal ta seg av det som skjer på nærmere hold.

Til sammen har vi har altså 5 kameraer medregnet dybdekameraet. Altså fire man tar bilder med.

At Huawei er seriøse på foto ser vi nå også på at de introduserer et trådløst ekstralys som både kan være et mye kraftigere videolys og kamerablits enn det telefonlyset selv kan bidra med.

Video

Begge toppmodellene har fått et eget kamera til videofotografering. Det er på 40 MP og kan kombinere hele 16 og 16 sammen for å lage et Full HD bilde.

Men den egenskapen som kanskje er aller morsomst, er det Huawei kaller Super Slow Motion. Telefoner har lenge kunnet filme med 960 bilder i sekundet for å få lage videoeffekter. Dette kan fotografere med hele 7680 bilder i sekundet!

En geværkule beveger seg opptil 1000 meter i sekundet og det betyr at telefonene kan fyre av rundt 8 bilder den første meteren. Her spår vi mye filmer på YouTube! For selv om Google nekter Youtube som app, er det ikke noe problem og gå inn på Youtube via nettleseren.

En ny egenskap er at kameraet brukes til å styre de tre omnidireksjonale mikrofonene i kombinasjon med AI slik at de zoomer inn på objektet du filmer. Det kan være nyttig om det er langt unna og mye støy ellers.

Videokameraet kan selvfølgelig filme i 4K, men ikke i 8K, selv om det er piksler nok til det. Samsungs nye toppmodell kan filme i 8K.

Fargerikt: Telefonene kommer i mange farger og markedsførerne har som vanlig funnet på veldig fancy navn på dem. Foto: Huawei

AI

Huawei sine topp-prosessorer har hatt innebygget AI i mange generasjoner, og nå begynner selskapet å få dreisen på bruken av den. Det bruker de til å optimalisere foto og video og til å gjøre en masse triks som å analysere bevegelsesmønsteret til for eksempel folk som spiller golf. Eller å fjerne mennesker som kommer forstyrrende inn i bilder og video.

Raskere WiFi

Sjefen sjøl: Med favorittordet: Amazing Foto: Huawei

Dette blir de første telefonene som kan utnytte 160 MHz båndbredde i WiFi 6. En dobling fra tidligere. Det betyr at man spleiser bånd fra både 2,4- og 5 GHz-båndene. Det er samme teknikken man bruker i 4G for å øke kapasiteten, men her snakker vi om Inntil 2,4 Gbit/s. Det er jo ganske heftige tall, men hva det betyr i praksis er kanskje noe annet.

På ladesiden er det igjen duket for rekorder. Storebror kan lade med hele 50 watt over kabel og utrolige 40 watt trådløst.

Det er for å sitere et ord forbrukersjef i selskapet, Richard Yu, bruker veldig mye på scenen; amazing!

Men når alt det positive er sagt. En ting savner vi: Stereolyd. Her er det bare én høyttaler sammenlignet med Samsungs S20 Ultra er lydopplevelsen ikke i nærheten.

Her er tekniske data på alle de tre modellene: