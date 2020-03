TEST: Samsung Galaxy S20 Ultra

Vi får anta at Ultra er betegnelsen på Samsungs kommende toppmodeller uten penn, ellers har de nok malt seg inn i et hjørne. For hva skal det blir da? Hyper? Megaultra? Vi tipper på S30 Ultra. Vi får se om et år.

Vi har testet toppen av den nåværende toppen, som er Galaxy S20 Ultra. Det er vel knapt noen overraskelse at dette er den mest avanserte og imponerende telefonen vi har hatt i hendene. Fremfor alt representerer den et nytt nivå på kamerasiden, men den har også et fantastisk batteri – og det er en 5G-telefon. Bedre blir det ikke. Enn så lenge da.

Energirik

En av de store nyhetene. med S20 Ultra er batteriet på hele 5 Ah. Det er rett og slett en fryd, og gjør at telefonen tåler en lang dag med tung bruk uten problemer. Det er godt mulig at den nye prosessoren, som skal redusere strømforbruket litt, hjelper til med dette også. Uansett. Batteritiden er merkbart bedre enn på tidligere toppmodell Galaxy 10 Note, som av og til trengte litt påfyll av fossekraft når det ble for mye bruk over en lang dag.

Men det er fremdeles slik at batteriet bør lades om natta. Før telefoner kan slå seg på brystet og erklære to dager med tung bruk, skal det nok gå noen år ennå.

Tyngre

Batteriet og det nye høydeformatet på 20:9 har gjort telefonen tyngre. Den har lagt på seg 26 gram fra Note som veier 196 gram. Den er også 0,9 mm tykkere. Men telefonen er likevel litt lettere (og billigere) enn Apples toppmodell Iphone 11 Pro Max som er fire gram tyngre. Og den har et batteri på litt under 4 Ah.

Der telefonen er på sitt tykkeste er i det avrundede rektangelet på baksiden, der Samsung har valgt å samle alle kameraene. Det stikker ut mer enn i de fleste andre telefoner. Det er svaret på fysikkens lover som krever at det skal være en viss avstand fra bildesensorene til linsene som ligger over. Det er selvfølgelig mulig å flytte hele stasen inn bak nivået på baksiden, men ikke uten at man gir opp bildekvalitet. Og det vil vi jo ikke.

Her er en oppsummering av de nye modellene:

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Skjermstørrelse / aspektforhold 6,2" / 20:9 6,7" / 20:9 6,9" / 20:9 Skjermoppløsning / Pikseltetthet 3200 x 1440 (563 ppi) 3200 x 1440 (525 ppi) 3200 x 1440 (511 ppi) Skjermtype / Maks. oppfriskningsfrekvens Dynamisk AMOLED/120 Hz Dynamisk AMOLED/120 Hz Dynamisk AMOLED/120 Hz Bakkamera Ultravidvinkel / Pikselstørrelse 12 MP f/2,2 / 1,4 µm 12 MP f/2,2 / 1,4 µm 12 MP f/2,2 / 1,4 µm Bakkamera Vidvinkel / Pikselstørrelse 12 MP f/1,8 / 1,8 µm 12 MP f/1,8 / 1,8 µm 108 MP f/1,8 / 0,8 µm Bakkamera Telekamera / Pikselstørrelse 64 MP f/2,0 / 0,8 µm 64 MP f/2,0 / 0,8 µm 48 MP f/2,0 / 0,8 µm Bakkamera / Dybdekamera Time of Flight Optisk stabilisering Vidvinkel- og telekamera Vidvinkel- og telekamera Vidvinkel- og telekamera Video 8K 8K 8K Frontkamera 10 MP f/2,2 10 MP f/2,2 40 MP f/2,2 Prosessor Åttekjerne Exynos 990 Åttekjerne Exynos 990 Åttekjerne Exynos 990 Hukommelse (RAM / flashlagring) 8 GB/128 GB 12 GB/128 GB 12 GB/128 GB MicroSD Opptil 1 TB Opptil 1 TB Opptil 1 TB Batteri 4 Ah 4,5 Ah 5 Ah Maks ladehastighet USB / trådløst 25 / 15 25 / 15 45 / 15 Lyd AKG stereohøyttalere, Dolby Atmos AKG stereohøyttalere, Dolby Atmos AKG stereohøyttalere, Dolby Atmos Dimensjoner i millimeter: 69,1 x 151,7 x 7,9 73,7 x 161,9 x 7,8 76,0 x 166,9 x 8,8 Vekt i gram 163 186 220 Vann- og støvbeskyttelse IP68 (1,5 meter vanndyp i 30 min.) IP68 (1,5 meter vanndyp i 30 min.) IP68 (1,5 meter vanndyp i 30 min.) Sikkerhet Ultrasonisk fingeravtrykk gjennom skjermen og egen sikkerhetsprosessor Ultrasonisk fingeravtrykk gjennom skjermen og egen sikkerhetsprosessor Ultrasonisk fingeravtrykk gjennom skjermen og egen sikkerhetsprosessor

Mer håndvennlig

Overgangen til en litt mer langstrakt skjerm har gjort telefonen litt mer håndvennlig. Spesielt for de med mindre hender. Ikke mye, men 1,2 mm smalere enn Note som er 77,2 mm bred. Det er faktisk merkbart.

Samsung har byttet side på startknappen og volumknappen. Før var de på venstre side. Nå er telefonene blir høyrekjørt. Kanskje litt bedre for høyrehendte, men ikke mye forskjell, synes vi.

Så kan vi jo alltid argumentere om designen er spennende. Den ser ut som de aller fleste telefoner i dag. Det er jo blitt som på TV-er. Nesten alt frontareal skal brukes til skjerm. Da har designerne, som helst skal finne et individuelt og tiltrekkende utseende, noe som nærmer seg en umulig jobb.

Multikamera: Samsung har samlet mange imponerende kameraer i det store rektanglet på baksiden av S20 Ultra. Foto: Kurt Lekanger

Med andre ord: Galaxy S20 ser ut som alle andre telefoner i dag på forsiden. Der de skiller seg ut er gjennom det svære arealet som er avsatt til kameraer og blits. Ellers snakker vi om en blank og gorillaglassdekket flate i sort og grått på Ultramodellen, eller kosmisk grå og sort som Samsung ønsker å kalle det. Det er nesten latterlig hvordan markedsførerne ikke klarer å kalle en spade for en spade, men slik er det hos alle. Apples grå heter stellargrå. De har det til felles med Samsung at de er ute på romferd, men de er ikke mindre grå av den grunn.

Uansett er det vel fornuftig med et solid deksel, for glasset gjør telefonene til rene såpestykker. Da er fargene og all innsatsen til designerne blåst likevel.

Har støtte for 5G

Det er absolutt på sin plass at Galaxy S20 kommer med 5G. Vi er blitt tutet ørene fulle av den nye mobilteknologien i over fem år, og nå er utbyggingen i gang. Da er det greit å ha teknologien på plass inne i telefonen. Vi regner med at de aller fleste toppmodeller som lanseres i år vil ha 5G på plass.

Vi prøvde å få til en test av 5G. Telenor lånte oss til og med et SIM-kort slik at vi kunne benytte 5G-basestasjonen i Spikersuppa. Men testen strandet på Samsung som ikke vil låse opp funksjonaliteten før en av operatørene åpner nettet sitt. Telefonen virker uten videre i Finland hvor 5G-nettet er åpnet, men i Norge må vi vente enn så lenge. Så der gikk den i vasken.

Med det sagt er det nok lite å forvente av nytteeffekter. Du kan forvente at nedlasting av video går mye raskere og at spill slipper forsinkelser i nettet. Men det norske 4G-nettet er svært godt, stort sett over hele landet fra alle tre operatørene. Likevel vil dagens telefoner, rent statistisk, være i bruk i tre år, og ofte mer, og innen da er nettutbyggingen og ny funksjonalitet kommet mye lenger.

8K video

Så vidt vi vet er S20 den eneste telefonen i verden som kan ta opp video i 8K. Det er jo flott, men det er jo de aller færreste som har en TV de kan bruke for å se den eventuelle merkvaliteten fra 4K.

Argumentet kan jo være å være fremtidssikker, men vi er ikke overbevist om at forskjellen vil være så stor i fremtiden heller. Det er ikke slik lenger som da man gikk fra opptak i SD til HD. Da var det et veldig stort poeng å være fremtidssikker.

Det som er virkelig nyttig er innstillingen «superstille», som for øvrig heller burde hete superstabil, for det er det det handler om. Dette er ikke en ny funksjon, men den tåler enda mer bevegelser og vingling fra den som filmer uten at det går ut over resultatet. Det er rett og slett imponerende hvordan programvaren kan stabilisere et vinglende kamera. Det gjør S20 til ypperlige telefoner for all slags actionvideo.

Stikker opp: Kamerariggen stikker godt ut fra baksiden. For mye vil noen hevde, men dette har med fysikk og evnen til å ta gode bilder å gjøre. Dessuten forsvinner utstikkeren stort sett når man bruker et deksel. Foto: Kurt Lekanger

120 Hz

Jo raskere skjermen friskes opp, jo mindre hakkete blir det når man skroller raskt. Leser du en nettside eller spiller et høytempo spill, så kan dette være merkbart. Hvis du er oppmerksom på det da. Derfor har mange mobiler fått 90 Hz skjermoppfriskning. Og fordi Samsung har lyst til å være bedre enn alle, har de gått helt til 120 Hz på de nye S20-modellene.

Det skal sies at dette er merkbart når man raskt skroller frem og tilbake i en tekst. Uansett fart så ser nettsiden ut som den er trykket på skjermen i den det farer forbi. Det blir litt mer rykking med vanlige 60 Hz. Men det er snakk om små forskjeller og det øker strømforbruket en god del når man dobler hastigheten. Personlig liker vi lavt strømforbruk bedre enn høy skjermfrekvens. Men det er moro å se forskjellen da.

Kameraer i fleng

Det er vel ingen ting som kjennetegner denne telefonen mer enn fotoegenskapene. Selv om Samsung har hengt godt med tidligere, har nok selskapet blitt skremt av Huawei – og dette er nok et godt forsøk på å ut-Huaweie kineserne.

I godt lys: Kameraet på 108 MP tar fenomenale bilder i godt lys, hvor alle pikslene får nok lys. Foto: Odd Richard Valmot

Samsung har kommet langt i å utvikle egne bildebrikker. Tidvis har de vært spesielt gode, men det er tøff konkurranse på dette området. Kameraene er rett og slett det viktigste kjøpskriteriet for mange, og det vet mobilprodusentene.

Vanlig oppløsning: Velger man ikke den høyeste oppløsningen slår kameraet sammen ni og ni piksler i gangen og tar bildet med 12 MP. Det er vanligvis godt nok, men når vi forstørrer opp detaljene som her, er forskjellen til 108 MP veldig stor. Foto: Odd Richard Valmot

108 megapiksler

Sammen med Xiaomi har de nå utviklet en sensor på utrolige 108 MP. Det høres alt for mye ut, men den er så fysisk stor at hver piksel har en bredde på 0,8 µm. Det er lite, men mange andre bruker denne størrelsen og med framskritt i halvlederteknologi er det ventet at vi får se en reduksjon til 0,7 µm i løpet av et år.

Svarte natta: Utrolig nok er dette bildet tatt i mørke natta. Her kommer de svære NONApikslene som hovedkameraet kombinerer opp til sin rett. I tillegg til programvaren som tar mange bilder og kombinerer dem. S20 Ultra klarer mesterstykket å slå Huawei P30 på dette og det var den telefonen som virkelig fikk til dette. Verden går framover! Foto: Odd Richard Valmot

Uansett. Alle megapikslene kommer til nytte på en helt annen måte. Under normal fotografering slås ni av dem sammen til en slags superpiksel, slik at hele sensoren blir til en veldig stor 12 MP sensor. Slike nonapiksler, som de kalles, inneholder informasjon om alle fargene fordi de består at piksler med både røde, grønne og blå fargefiltre.

Det er selvfølgelig mulig å ta bilder med alle 108 megapikslene, men de blir enorme om det er mye detaljer i bildet. Mange av de vi tok var over 35 MB. Utpakket blir slike jpg-filer på 309 MB og da sier det seg selv at bildebehandlingsprogrammer må jobbe tungt.

Zoom

Ingen zoom Foto: Odd Richard Valmot

Samsung har gjort det samme som Huawei gjorde for et år siden da de lanserte P30 Pro. Da tok de i bruk et periskop mellom bildesensoren og linsen. Det betød at sensoren sto normalt på skjermen og at den optiske lysbanen ble mye lenger enn vanlig fordi lyset ble ledet inn mot sensoren via et 45 graders prisme. Det gjorde det mulig å lage en optisk forstørrelse på 5X uten at sensoren ble krympet til et lite knøtt som den ellers måtte med kort lysbane.

Ingen zoom Foto: Odd Richard Valmot

30X Zoom Foto: Odd Richard Valmot

Denne utviklingen har nok gjort at det har gått opp et lys for andre produsenter også, og S20 har også fått periskopkamera. Men i motsetning til Huawei, som brukte en 8 MP sensor, så har Samsung tatt i bruk en svært pikselrik 48 MP sensor. Det gir dem mulighet til å ha en såkalt hybridzoom, som er en miks av linsens 4X optiske zoom og at de bruker et utsnitt av alle pikslene på sensoren.

Det gjør at de kan zoome effektivt opp til 30X. Resultatet er forbløffende, med skarpe bilder. Men Samsung stopper ikke der. I tillegg gjør de også en skalering av resultatet og hevder å kunne zoome til 100X. Det står til og med «space zoom 100X» ved sidene av periskopkameraet. Det kunne de ha spart seg. 30X er mer enn imponerende nok og 100X er bare kornete og oppskalert.

100X Zoom Foto: Odd Richard Valmot

Inntil man zoomer 4X eller mer så benyttes den store 108 MP-sensoren til zoomingen. Så klipper man ut det utsnittet man vil ha og bruker det uten at man trenger å skalere. Det er mer enn nok piksler til denne jobben.

Blir bedre

Det viste seg at den første telefonen Samsung lånte ut for testing var beheftet med en programvareversjon som slet på flere områder. Etter en uke dukket det opp den utgaven vi burde hatt i første omgang, og det er den vi har testet her.

Vi tenker også at Samsung har mye å gå på med de nye kameraene. Jo mer erfaring de får med både maskinvareplattformen og programvaren, jo mer kan de forbedre ytelsen til fotodelen. Det betyr nok at man vil få et bedre produkt i løpet av et års tid.

Her er for øvrig noen ytelsestester vi kjørte på telefonen:

Konklusjon og alternativer:

Vi hadde faktisk forventet at Samsung kom med en helt fantastisk telefon, og det har de gjort. Huawei har «skremt livskiten» ut av dem med sin raske teknologiutvikling. Spesielt på kamerasiden, men også fordi de har levert modeller med større batterikapasitet enn konkurrentene. Galaxy S20 viser at konkurranse hjelper.