Overskuddet var dermed 69 prosent lavere enn året før, noe amerikanske sanksjoner og økonomisk nedgang i verden har bidratt til.

Flere land, blant dem USA, Storbritannia og Japan, har stengt døra for Huaweis 5G-teknologi av frykt for at den er et redskap for kinesisk spionasje.

Huawei, som er en av verdens største produsenter av smarttelefoner, har også opplevd sviktende salg fordi USA nektet dem tilgang til viktige komponenter og bruk av Googles operativsystem Android.