USA og de kinesiske teknologiselskapene har mildt sagt hatt et anspent forhold i lang tid på grunn av amerikanske beskyldninger om spionasje og tette bånd til kinesiske myndigheter. Nå har det skjedd enda en utvikling på området, melder blant andre BBC.

Det amerikanske byrået FCC har i en pressemelding kunngjort at de har bannlyst kinesisk telekommunikasjonsutstyr og videoovervåkningsutstyr som anses å være en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

Huawei og andre

Bannlysningen gjelder nærmere bestemt for nye autorisasjoner for import og salg/distribusjon av utstyr som representerer en «uakseptabel» risiko.

Listen over spesifikke selskaper som er rammet av de nye reglene omfatter kjenningene Huawei og ZTE, i tillegg til Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology og Dahua Technology.

Hikvision er en stor, statseid produsent av videoovervåkningskameraer som også tidligere har vært gjenstand for mye kritikk. Her i Norge har for eksempel Avinor byttet ut kameraer fra Hikvision (for abonnenter), etter advarsler fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Dahua Technology er også et statseid selskap som produserer overvåkningsutstyr, deriblant videokameraer. Hytera Communications er et selskap som spesialiserer seg på radioteknologi og leverer store mengder utstyr til Ministeriet for offentlig sikkerhet i Kina.

Følger opp andre tiltak

Det nye tiltaket beskrives av FCC som en logisk fortsettelse av de øvrige restriksjonene som allerede er innført overfor kinesiske teknologiselskaper av tidligere administrasjoner.

– Vi har kategorisert utstyr som en nasjonal sikkerhetsrisiko, forbudt selskaper fra å bruke føderale midler til å kjøpe det, og til og med hatt ordninger for å erstatte det. Men de siste årene har FCC fortsatt å sette sitt godkjentstempel på dette utstyret gjennom autorisasjonsprosessen, sa FCC-lederen Jessica Rosenworcel og la til:

– Så lenge dette utstyret har dette stempelet kan det fortsette å bli importert til USA og solgt til kjøpere som ikke bruker føderale midler.

Ifølge Rosenworcel gir det ingen mening å ha svartelister og bannlysninger på plass dersom det utstyret fortsatt kan være til stede i nettverkene på andre måter. Det er dette problemet de nye restriksjonene er ment å fikse på.

Benektes

De kinesiske selskapene selv har alltid fastholdt at ingen av deres produkter utgjør en sikkerhetsrisiko. Hikvision uttalte overfor BBC at de nye tiltakene ikke bidra til å beskytte amerikanske, nasjonal sikkerhet. Snarere vil det kun medføre høyere kostnader og annen skade for småbedrifter og andre aktører, ifølge selskapet.

Både under Obama- og Trump-administrasjonen ble det kjørt en ganske hard linje mot kinesiske teknologiselskaper. Trump signerte blant annet en erklæring om en «nasjonal nødssituasjon» som forbyr amerikanske selskaper fra å bruke utenlandsk utstyr som «utgjør en uakseptabel risiko».

Senere trakk Trump-administrasjonen tilbake lisenser som gir amerikanske selskaper tillatelse til å selge til Huawei.