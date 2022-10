Evidi ble til i høst, etter en sammenslåing av eSeven, Pilaro, Communicate, Skill og Albatross IT.

IT-konsulenthuset har drøyt 300 ansatte fordelt på et dusin kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger og Tønsberg.

De har høye ambisjoner og satser på å ansette 250 spesialister de kommende årene.

Evidi hadde i slutten av august rukket å rekruttere 40 nyansatte i løpet av 2022. Trekker vi fra turnover, har de en netto vekst på om lag 25 hoder, i det konsernsjef Jørn Seglem omtalte som et «veldig tøft» kompetansemarked.

Nå har han også funnet seg ny IT-sjef.

Margrethe Melbye går inn i rollen som både IT- og informasjonssikkerhetssjef.

Erfaring fra bank og finans

Melbye har mange års erfaring bra DNB, der hun blant annet har ledet arbeid med betalings-tjenester, IT-utvikling, drift og IT-sikkerhet. Siden 2019 har hun jobbet i Norges Bank Investment Management (NBIM), populært kalt Oljefondet, som global leder for «System and data».

− Jeg har hatt en spennende tid i NBIM, hvor jeg sammen med fantastiske kollegaer har vært med på å løfte IT-feltet til å bli en sentral del av utviklingen for organisasjonen. Å skape et mer effektivt teknologisk fundament for organisasjonen har vært en viktig jobb og noe jeg har hatt stor glede av å jobbe med, sier Melbye i en pressemelding fra Evidi.

Nå ser hun frem til fortsettelsen:

− Jeg ser frem til å bruke mine erfaringer i en ny kontekst i Evidi og ikke minst lære nye ting, sier Melbye.