Trine Strømsnes er Cisco Norges nye administrerende direktør

I januar ble det kjent at daværende administrerende direktør for Cisco Norge, Sven Størmer Thaulow, sluttet i jobben for å begynne som data- og teknologidirektør i Schibsted. Trine Strømsnes rykket da opp og har siden vært fungerende administrerende direktør.

Fra og med 25. mars blir direktørjobben permanent, og Strømsnes er selskapets nye leder.

Før hun begynte som fungerende adm. dir. var Strømsnes COO – Chief Operating Officer – i Cisco Norge. Strømsnes har også tidligere erfaring som fungerende norgessjef i Cisco, i perioden før Thaulow ble ansatt i 2016. Ifølge Linkedin har hun godt over 18 års fartstid i selskapet.

Ifølge en pressemelding fra Cisco har Strømsnes flere ganger blitt trukket frem som en av Norges fremste IT-kvinner, og hun har også vært leder for Ciscos forretningsutvikling innen helse i Europa, Midtøsten og Afrika.

– Jeg er naturligvis veldig glad og stolt over at jeg får denne muligheten. Cisco er et fantastisk sted å jobbe, og jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med alle her på Lysaker, våre partnere og kunder, sier Strømsnes i pressemeldingen.

Fokus på tjenester som skaper verdi for kundene

Hun skriver videre at selskapet fremover må fokusere enda mer på verdien som teknologien deres gir, og ikke bare selge det som et produkt.

– Dette blir et viktig fokus for meg i tiden som kommer, for jeg ønsker at Cisco Norge skal være en samarbeidspartner som i enda større grad kan tette «gapet» mellom teknologi og den potensielle verdiskapningen våre tjenester kan gi for kunden, sier hun.

Niklas Andersson, Cisco Vice President i Nord-Europa, er fornøyd med valget.

– Trine har gjennom flere år i Cisco vist meget solide lederegenskaper, og sammen med hennes teknologiske innsikt var det ikke et vanskelig valg å utnevne henne til administrerende direktør for Cisco Norge. En avgjørende faktor for å lykkes i rollen er å ha inngående kjennskap til norske kunder, deres utfordringer og se hvordan Cisco, med våre partnere, kan sørge for at de får suksess i en digital verden. Det kan Trine, og jeg er sikker på at hun vil lykkes i sin nye rolle, sier Niklas Andersson.