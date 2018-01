Hun er ny «IT-minister» i den blå-grønne regjeringen

Fakta om endringer med blå-grønn regjering Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) er utnevnt til kulturminister.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister.

Næringsminister Monica Mæland (H) er utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er utnevnt til justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er utnevnt til næringsminister.

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) er utnevnt til barne- og likestillingsminister.

Cyberkoordinator Åse Michaelsen (Frp) er utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) er utnevnt til klima- og miljøminister.

Stortingsrepresentant Nikolai Eivindssøn Astrup (H) er utnevnt til utviklingsminister.

Advokat Iselin Nybø (V) er utnevnt til forskning- og høyere utdanningsminister.

Samtidig har Kongen i statsråd gitt klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) og EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H) avskjed i nåde. Endringene gjelder fra kl. 16.00 i dag, melder regjeringen.

Etter å ha tatt med Venstre inn i regjeringssamarbeidet viste statsminister Erna Solberg fram sitt nye blå-grønne mannskap på Slottsplassen i ettermiddag.

De viktigste endringene sett med våre digitaliseringsbriller er at Jan Tore Sanner (H) flyttes fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og blir kunnskapsminister. Monica Mæland (H) som har vært næringsminister er utpekt til ny kommunalminister.

Dessuten forblir Paul Chaffey (H) ved sin post som statssekretær i KMD. Chaffey sikrer dermed kontinuitet i det viktige arbeidet med Digital agenda.

IKT-Norge er ganske fornøyd med rokeringene, og peker på at det er erfarne statsråder som nå tar plass ved kongens bord.

– Det er bra at man velger å bevare Chaffey i den rollen, men jeg håper departementet får mer tyngde enn de har hatt. KMD har verken hatt særlig med midler eller myndighet, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge til digi.no.

Mæland representerer erfaring, men har ikke nødvendigvis profilert seg veldig mye innen digitalisering. Egentlig hadde Austlid ønsket at modernisering/digitalisering ble lagt under det langt tyngre Finansdepartementet, etter dansk modell. Eller at Statsministerens kontor kunne fått en egen statssekretær med digitaliseringsansvar.

– At Jan Tore Sanner er blitt kunnskapsminister er veldig positivt. Det er en av sektorene som ikke har gått gjennom noen digitalisering, sier Austlid som håper og tror at erfaringene hans vil bidra til økt transformasjon.

Fornøyd er hun også med Ketil Solvik-Olsen fortsetter som samferdselsminister, han får særlig skryt sine lytteevner og gravereglene som gjør det enklere å rulle ut fiber, at Bent Høie fortsetter som helseminister, et område preget av store digitaliseringsutfordringer, samt at Iselin Nybø kommer inn som ny statsråd med ansvar for forskning og høyere utdanning.

– Nybø har vært helt sentral i arbeidet med å få på plass de nye IT-studieplassene vi har fått. Det har vært et brennende engasjement som jeg håper hun tar med videre.

Christine Korme som er direktør for digitalisering og fornying i Abelia har heller ikke noe å utsette på endringene i statsrådkabalen. Her er det mye bra, slår hun fast.

– Sanner har gjort mye bra i KMD og vist vilje til å øke digitaliseringstaken betraktelig i Norge, blant annet med Digital agenda. Nå får han anledning til å digitalisere norsk skole. Den første lavthengende frukten er å få koding inn fra 1. klasse. Så har han jo bekjempet tidstyver i offentlig forvaltning i fire år. Jeg tror han kan ta noen tidstyver også fra lærerne, og sørge for å implementere det digitale godt i undervisningen. Dette har jeg store forventninger til, sier Korme til digi.no.

Om Mæland i rollen som KMD-statsråd har Abelia store forventninger til en ytterligere forbedring i samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

– Mye av jobben det offentlige utfører kunne godt ha vært overført til privat næringsliv, mener Korme.

Arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med føringene i Digital agenda, som også er varslet oppdatert i løpet av perioden. Men her blir det altså en annen statsråd som skal videreføre arbeidet og ansvaret som Sanner hadde.

Venstre har varslet at de tar forbehold om mulig dissens på ett område i den nye blå-grønne plattformen som ble lagt fram på Jeløya søndag. Det gjelder saken om Norge skal innføre et såkalt digitalt grenseforsvar med overvåking av internettrafikk som krysser landegrensene. Venstre gikk som kjent til valg som motstandere av den foreslåtte ordningen.

I perioden som næringsminister har Mæland blant annet slått fast at Altinn skal være en sentral drivkraft i digitaliseringen av Norge.

I den rollen satt hun også i regjeringens Digital21-prosjekt, som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan utnytte digitale muligheter på tvers av bransjer.