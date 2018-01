Hundrevis av mobilapper lytter til det brukerne ser på tv

Mange hundre Android-spill og -apper, og angivelig også en del spill og andre apper til iOS, kommer med en noe oppsiktsvekkende funksjonalitet. Appene kan nemlig registrere hva brukeren ser på tv, ved å bruke mikrofonen til mobilen. Dette skjer også når spillene kjøres i bakgrunnen på mobilen, ja selv om du har mobilen i lommen. Dette skriver New York Times.

Mange av de aktuelle mobilappene er basert på teknologi som tilbys av selskapet Alphonso, som oppgir at det kan rapportere data om tv-titting i sanntid fra 40 millioner enheter, inkludert smartmobiler, tv-er og tv-bokser.

Dette er nyttig informasjon for både tv-kanaler og annonsører, spesielt når det registreres at brukeren ser på tv-reklame.

Samtykke

I motsetning til ondsinnet spionvare, er apputviklerne som benytter Alphonsos Automated Content Recognition-teknologi helt åpne om at den benyttes, og brukerne blir ved første gangs kjøring spurt om de samtykker til at appen får lytte til omgivelsene ved hjelp av mikrofonen til enheten og bruke denne muligheten å registrere tv-titting.

Men hvilken fordel brukerne har av dette, er uklart – i alle fall i Android-spillet digi.no har kikket nærmere på: Beer Pong: Trickshot. Hadde et samtykke til dette resultert i at appen eller spillet ble annonsefritt, så hadde brukeren i det minste fått noe igjen for å tillate lyttingen. Men i det nevnte spillet forsvinner ikke annonsene uten at man betaler en sum for en annonsefri utgave.

I stedet er det slik at når man samtykker til tv-lyttingen, så samtykker brukeren også til at appen viser annonser som er relatert til det brukeren ser på tv.

Ingen avlytting

Nå er ikke teknologien så personverninvaderende som den kan høres. Ifølge Alphonso er ikke teknologien lagd for å gjenkjenne samtaler eller bakgrunnslyder, og selve lydopptakene forlater aldri enheten. I stedet lages det hashede lydsignaturer av korte lydsekvenser, og disse signaturene blir deretter sammenlignet med signaturene til kjent lydinnhold, primært fra reklamefilmer.

Denne informasjonen lagres sammen med enhetens IP-adresse og eventuelt andre data som kan identifisere selve enheten, men ikke uten videre selve brukeren.

Ifølge The New York Times kan Alphonsos teknologi også brukes til å registrere hvilke filmer brukerne ser på kino.

Alphonso samarbeider for øvrig med Shazam, musikkgjenkjenningstjenesten som Apple nylig kjøpte.

Ifølge New York Times finnes ingen oversikt over alle appene som bruker teknologien fra Alphonso eller tilsvarende teknologier. Men søk etter «Alphonso automated» eller «Alphonso software» i Google Play gir begge temmelig mange treff. Det er ikke oppgitt hvordan man finner iOS-apper som bruker denne teknologien.

