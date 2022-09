Hva har et voldelig spill fra 1993 med jordbruksmaskiner i USA å gjøre?

Doom. Smak på ordet. Du trenger ikke vite detaljene for å skjønne at et dataspill med dette navnet er heftige greier. Og det var det også da det kom i 1993, for snart 30 år siden.

Siden har det kommet noen nyutgivelser i serien, og selv om «Doom-klone» ikke helt etablerte seg som navn på en hel kategori med 3D-spill, har det ikke akkurat sunket ned i glemselen, heller.

Selv ikke første utgave.

Spesielt ikke første utgave.

Doom i første versjon kom for 29 år siden og kjøres i dag på alt mulig rart. Foto: Produktbilde

Så godt som alle oppegående PC-er fra de siste 25 årene har vært kapable til å kjøre originalversjonen av Doom, men likevel har nerdefolket lagt sin elsk på spørsmålet «... but will it run Doom?».

«Men vil den kunne kjøre Doom», som det blir på norsk, brukes gjerne ironisk om en PC som er dønn overspesifisert for det meste og har en ytelse som langt overgår en normal PC. Eller det motsatte. Det brukes nemlig også om gjenstander som har en slags prosesseringskraft, men ikke er ment til å kjøre spill eller for den saks skyld noe annet enn en temmelig begrenset fastvare.

Og der ligger utfordringen. Folk har fått til å kjøre Doom på de utroligste ting.

Og nettopp det er viktigere enn du kanskje tror.

Her er noen av alle de mer eller mindre merkelige tingene folk har fått til å kjøre Doom på:

Traktor-Doom

Dette er bare en brøkdel av hva som finnes der ute som folk har kjørt Doom på, men det viktigste er det som skjedde i august 2022: Doom på en traktor.

Nærmere bestemt en modell 4240 traktor fra John Deere.

Og dette er viktig fordi John Deere i årevis har holdt sitt digitale system på traktorer nesten hermetisk lukket, noe de har fått mye kritikk for. Bønder som har investert store poenger i jordbruksmaskiner fra John Deere, har vært nødt til å bruke enda mer penger på supportavtaler og lignende, fordi de ikke har hatt tilgang til sine egne systemer.

John Deere skal også ha lagt inn funksjoner som aktivt hindrer adgang.

Kritikk og forsøket på å skjule den

Det kan det nå være slutt på, etter at en hacker fra Australia, som kaller seg Sick Codes, på DEF CON i Las Vegas i august demonstrerte at han hadde fått Doom til å kjøre i konsollen på en John Deere 4240.

Doom på traktor ble vist frem på DEF CON. Foto: Sick Codes

– Bønder foretrekker eldre landbruksmaskiner rett og slett fordi de vil ha pålitelighet. De vil ikke at ting skal gå galt på den viktigste tiden av året, når de høster avlingen, fortalte Sick Codes til Wired i et intervju. – Så det er det vi alle bør ønske oss. Vi vil at bønder skal kunne reparere tingene sine når ting går galt, og nå betyr det at de kan reparere eller ta avgjørelser om programvaren i traktorene sine.

Right to Repair-bevegelsen har lenge brukt John Deere som et skrekkens eksempel, på grunn av at de praktisk talt har hatt monopol på jordbruksmaskiner ii USA årtier. Kritikken har selvsagt haglet mot John Deere for dette, men heller enn å blidgjøre kritikerne har selskapet etter sigende forsøkt å skjule kritikken og hindre den i å spres.

Blant annet heter det seg at John Deere lanserte sin egen versjon av brettspillet Monopol, slik at man ved å google «John Deere monopoly» bare får opp reklame for brettspillet og ikke de kritiske røstene.

Doom på traktor ble vist frem på DEF CON. Foto: Sick Codes

Gammel og utdatert programvare

Det viser seg at John Deere har brukt relativt gammel teknologi i sine produkter, blant annet eldre og utdaterte Linux-distroer som ikke har vært oppdatert på lenge, og maskinvare opprinnelig laget for Windows CE. Som om ikke det var nok, rapporterer Sick Codes også at alt i systemet kjører som root, noe som naturlig nok gjør det hele temmelig sårbart.

«Haltemodus»

I januar 2022 leverte Forest River Farms et søksmål mot John Deere, der de anklager traktorselskapet for blant annet å hindre bønder i å fikse feil selv eller bruke uavhengige verksteder.

I søksmålet heter det også at en jordbruksmaskin fra John Deere kan ha opptil 125 sensorer av ulike typer. Bare én av disse er nok til at systemet kan sette maskinen i såkalt «limp mode» – «haltemodus» på norsk – som innebærer at maskinen kun kan kjøres sakte og ikke fungerer til det fulle. Anklagen er at John Deere med vitende og vilje har gjort det slik, selv om den aktuelle sensoren viser en feil som ikke er viktig for full funksjonalitet.

Ved stor pågang og lang ventetid på digital service har det dermed vært fare for at avlinger kunne gå tapt mens bøndene ventet på å få fikset utstyret sitt. I august 2021 stod for eksempel bonden Cole Siegle frem i CBC News med historien om at skurtresker en hans hadde en programvarefeil som kunne fikses på fem minutter. Han måtte imidlertid vente et par timer på at en tekniker skulle kjøre ut til ham med utstyret for å oppdatere programvaren, noe som ifølge ham selv kostet ham 20.000 dollar i tapte inntekter.

Oppdaterer tjenester

I mars 2022 kunngjorde John Deere at de ville utvide kundenes tilgang til selv å reparere sine jordbruksmaskiner i løpet av mai måned. Ifølge magasinet Successful Farming skal en database med ulike instruksjonsmanualer som tidligere kun var tilgjengelig for forhandlere, nå også gjøres tilgjengelig for kundene. Gjennom denne skal det så bli mulig å diagnostisere enkelte problemer, få vite hvilken del som eventuelt er påkrevd og finne ut hvem som selger den. Også uavhengige produsenter av deler skal være med i databasen.

I 2023 skal tjenestene oppdateres slik at eiere av utstyret selv skal kunne oppdatere jorbruksutstyr med 4G-funksjonalitet ved hjelp av en smarttelefon.

Ikke helt frivillig

Det er lite trolig at John Deere gjør dette av sitt hjertes godhet. Både EU og USA har i 2021 og 2022 innført lover og regler som i økende grad sikrer at eiere av utstyr har en reell mulighet til enten å fikse det selv eller velge uavhengige verksteder dersom de ønsker det.

Også her i Norge har Right to Repair-bevegelsen hatt stor fremgang de siste årene, og blant annet har Restarters Norway (krever abo) vært pådriver for å få nordmenn til å kaste mindre elektronikk enn før.

Doom på poteter

Det finnes én kobling til mellom Doom og jordbruk. I 2020 klarte nemlig en Youtuber ved navn Equalo å kjøre Doom på en kalkulator – med strøm fra hundrevis av halvråtne poteter.