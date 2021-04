Hylles som en legende: Dan Kaminsky er død

Et samlet internasjonalt sikkerhetsmiljø er i sorg etter tapet av en av deres beste. I helgen ble det kjent at amerikanske Dan Kaminsky er død, bare 42 år gammel.

Bortgangen var brå og uventet, og kom etter en akutt komplikasjon knyttet til diabetes. Dan har slitt med sukkersyke i årevis og han var nylig innlagt for sykdommen. Det skriver niesen Sarah i en kunngjøring for å stanse spredning av konspirasjonsteorier og falske rykter om at dødsfallet var knyttet til en koronavaksine.

Kaminsky blir hyllet av sine bransjekolleger, som nå minnes ham i sosiale medier. Venner og bekjente trekker fram en lang rekke historier og personlige egenskaper, som at han var raus, sjenerøs og inkluderende, en inspirasjonskilde, en helt og legende, som vil bli dypt savnet.

En pioner innen DNS-sikkerhet

Den populære sikkerhetseksperten er særlig kjent for at han i 2008 oppdaget en kritisk sårbarhet i selve DNS-protokollen. Hullet ble fikset i kulissene gjennom et bredt anlagt og hemmelig samarbeid på tvers av bransjeaktører.

Kaminsky fikk da æren av å ha reddet internett, for å sitere et oppslag den britiske avisen The Guardian har brukt om bragden. Noen år tidligere fikk han også presseomtale for sin rolle i kartleggingen av Sony BMGs rootkit-skandale, et svært kontroversielt program for kopisperre på CD-plater som plateselskapet tvangsinstallerte på datamaskiner.

Dan Kaminsky hadde et stort nettverk, og holdt i en årrekke foredrag på noen av verdens største sikkerhetskonferanser, som blant annet Black Hat og Def Con i Las Vegas. Det var også som prominent foredragsholder at han gjestet Norge.

Tilbake i 2011 var han det store trekkplasteret under sikkerhetskonferansen Paranoia i Oslo. Arrangøren Watchcom omtalte ham allerede den gang som en internettguru.

Nå blir han minnet som en bauta og legende i cybersikkerhetsmiljøet, der en rekke toneangivende eksperter tar til orde for at Kaminsky bør bli innlemmet i Internet Hall of Fame.

Rest In Peace, Dan Kaminsky. Our world will never be the same. pic.twitter.com/DCxjwDoBie — sarah b (@sarahbrie) April 25, 2021

Will miss you @dakami. You were a cool dude. Personally, I learned a lot about public speaking from you and aspired to give talks like you. — Charlie Miller (@0xcharlie) April 24, 2021

We should nominate @dakami for the Internet Hall of Fame. — Jeff Moss (@thedarktangent) April 24, 2021

I'm very sad to hear about the passing of Dan Kaminsky. I've known Dan for over 15 years and consider him a good friend.

Besides his important contributions to the field of information security, he was a brilliant, genuinely nice guy, and will be greatly missed by all.

RIP Dan. — Kevin Mitnick (@kevinmitnick) April 25, 2021

Dan Kaminsky’s @dakami passion, creativity, desire to learn and teach really help influence both #defcon and @BlackHatEvents in the early years. He became an icon in all the positive ways and we looke up to him. RIP Hacker. — DEF CON (@defcon) April 24, 2021

Dan on the DNS multiparty vulnerability coordination & embargoed disclosure he championed in 2008, that was the catalyst for the formal creation of Microsoft Vulnerability Research.

We owe him so much, we all do. People who will never know his name owe Dan https://t.co/rMICQdRyTc — Katie Moussouris (she/her) is 1/2 vaccinated (@k8em0) April 24, 2021