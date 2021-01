I 2020 registrerte mange det norske domenenavnet først og foretaket etterpå

I 2020 ble det registrert 132.080 nye norske domenenavn. Dette er ny rekord og betydelig høyere enn en i 2019, da tallet var på 119.920. Det forrige toppåret var 2017 med 129.248 nyregistreringer. Dette viser tall fra Norid.

Totalt fantes det 805.539 norske domenenavn på nyttårsaften 2020, en nettovekst på omtrent 23.000. I 2018 og 2019 lå den årlige nettoveksten på rundt 17.000 domenenavn.

I en rapport om fjoråret skriver Norid at nedstengingen på grunn av covid-19-pandemien har gjort det viktigere enn noen gang at virksomheter er tilgjengelige på nett. Det vises til tall fra SSB som viser en klar økning i netthandelen. Samtidig er det en kjensgjerning at de fleste norske virksomheter ikke har registrert noe norsk domenenavn (for abonnenter)

Mange forretningsideer og økt etablering

Men veksten skyldes ikke bare at flere etablerte virksomheter har fått tilstedeværelse på internett. De usikre tidene med permitteringer og oppsigelser i mange bransjer, kan ha ført til at flere ønsker å forsøke seg på egen hånd. Mengden av nye foretak økte betydelig i tredje kvartal i fjor.

Samtidig observeres en trend som viser at en god del oppstartsvirksomheter faktisk velger å registrere domenenavnet før de registreres i Enhetsregisteret. Dette er en trend som ifølge Norid bekreftes av Domeneshop, den største av de norske domeneregistrarene. Selskapet opplyser at de ser en tendens hvor mange privatpersoner bestiller domenenavn, ofte med en kommentar om at de kommer til å overføre domenet til et foretak så snart et organisasjonsnummer er klart.

– Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, forteller Ståle Schumacher, daglig leder i Domeneshop, til Norid.