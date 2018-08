I dette selskapet har de ansatte operert inn mikrobrikker i hånden

Blant andre nettstedet Technology Review melder nå om en bedrift som har kommet opp med en teknologisk løsning vi ikke ser så altfor ofte. Hos teknologiselskapet Three Square Market har nemlig de ansatte operert inn brikker i hånden.

Brikken det dreier seg om er en liten sak på størrelse med et riskorn som er operert inn i hånden mellom tommelen og pekefingeren.

Flere bruksområder

Eksperimentet, som nå har vart ett års tid, innebærer å benytte brikkene til autentisering ved åpning av dører, pålogging på datamaskiner og til å betale for mat og drikke i bedriftens kantine.

For å bruke brikken må hånden holdes nærme en enhet med en innebygget RFID-sensor, som leser av et unikt, kryptert serienummer ved hjelp av NFC-teknologi. Brikken er passiv og inneholder ikke batteri, men henter strøm fra RFID-sensoren som leser av brikken.

Enheten har heller ikke GPS eller noe form for sporingssystem som truer personvernet, og informasjonen på brikken skal være trygt lagret ved hjelp av kryptering.

Slik ser brikkene ut på nært hold. Foto: Three Square Market

– Det er så enkelt

I august i fjor fikk 50 ansatte ved Three Square Market brikken operert inn i hånden, men siden den gangen har antallet økt til 80 ansatte av en total stab på 250 personer.

Bare noen få har fjernet brikken, og flere bruker dem fremdeles regelmessig på jobb.

– Du blir vant til det. Det er så enkelt, sa Three Square Market-sjefen Patrick McMullan til Technology Review.

McMullan fikk idéen til eksperimentet på en forretningstur til Sverige i fjor, hvor entusiasmen rundt teknologiske implantater er stor. Flere tusen svensker skal allerede ha fått operert inn slike brikker og bruker dem på daglig basis.

Kommersiallisering

En av ulempene med løsningen er at oppgraderinger ikke nødvendigvis blir en enkel affære, og det finnes selvsagt alltid en mulighet for at hackere kan få tilgang til informasjonen som ligger lagret.

Hvorvidt, og når, vi eventuelt får se en bredere kommersialisering av teknologien gjenstår å se.

Mer informasjon om løsningen finner du hos Three Square Market, som for øvrig spesialiserer seg på å levere selvbetjente mini-markeder til hoteller og lignende.

