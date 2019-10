IBM avviser Googles påstand om kvanteoverlegenhet

For en knapp måned siden lekket Nasa, trolig ved et uhell, en forskningsrapport hvor det hevdes at Google har oppnådd det som kalles for kvanteoverlegenheten, altså å bruke en kvantedatamaskin til å løse oppgaver som i praksis ikke lar seg løse med en tradisjonell datamaskin.

I rapporten ble det hevdet at en kvanteprosessor som Googles forskere skal ha tatt i bruk, på 3 minutter og 20 sekunder greide å utføre en beregning som verdens kraftigste superdatamaskin, Summit, ville ha brukt omkring 10.000 år på å utføre.

Grov feilberegning

Nå har IBM, som har levert Summit-maskinen og som er blant konkurrentene til Google om å bygge virkelig effektive kvantedatamaskiner, avvist påstandene om kvanteoverlegenhet.

IBM mener tydelig at Google kraftig har underdrevet regnekraften til Summit. I et blogginnlegg skriver representanter for selskapet at en ideell simulering av den samme oppgaven kan gjøres på et klassisk system på 2,5 dager, og med langt større troverdighet. Faktisk mener selskapet at dette er et konservativt estimat, og at tiden det vil ta vil kunne reduseres gjennom ytterligere foredling av teknikkene.

Det er selvfølgelig fortsatt stor forskjell på 3 minutter og 20 sekunder på den ene siden, og 2,5 dager på den andre. Men begrepet «quantum supremacy», som ble foreslått av Caltech-professoren John Preskill i 2012, skal beskrive det punktet hvor kvantedatamaskiner kan gjøre noe klassiske datamaskiner ikke kan. Det mener IBM at Google ikke har oppnådd.

Preskill selv gratulerte nylig Google med bragden, under den forutsetning av resultatet stemmer, i et innlegg hvor han skriver om hva som var bakgrunnen for begrepet.

IBM mener at beregningen Google har gjort for å komme fram til at estimatet på 10.000 år, er basert på urimelige krav til hva som må lagres i datamaskinens RAM (Random-Access Memory).