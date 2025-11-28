Abonner
IBM får millioner etter konflikt med en av landets største offentlige IT-leverandører

Hemit tapte mot IBM i rettssaken som har vært utsatt og forsøkt stoppet flere ganger. Den statlige IT-leverandøren må ut med millioner.

Hemit og Helse-Midt Norge har vært i konflikt med IBM etter at et IT-system som var ridd av feil, ble innført på St. Olavs hospital i Trondheim i 2021.
Hemit og Helse-Midt Norge har vært i konflikt med IBM etter at et IT-system som var ridd av feil, ble innført på St. Olavs hospital i Trondheim i 2021. Foto: Annika Byrde / NTB
Martin Braathen Røise
28. nov. 2025 - 05:00
